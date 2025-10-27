तळवडे परिसरात भाताचे नुकसान
तळवडे परिसरात भाताचे नुकसान
सावंतवाडी, ता. २७ ः गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे तळवडे परिसरातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. नुकतेच कापलेले भात पिक पाण्याखाली गेल्याने शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून सुरू झालेल्या मुसळधार पावसामुळे शेतांमध्ये पाणी साचले आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी कापणी केलेला भात शेतातच वाळत घातले होते. मात्र, मुसळधार पावसामुळे ते पूर्णपणे भिजून गेले आहे. पाऊस असाच पडत राहिल्यास वाळत घातलेल्या भात पिकातील दाणे काळे पडून विक्रीयोग्य राहणार नाहीत, अशी भीती शेतकरी व्यक्त करत आहेत. त्यामुळे कृषी विभागाने आताच पंचनामे करावेत, अशी मागणी स्थानिक शेतकऱ्यांनी केली आहे.
