चिपळुणात मतदार याद्या करणार अद्ययावत
मतदार याद्यांची प्रांताकडे सुनावणी
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. २७ : चिपळूण शहरातील मतदार यादी तपासणीचे काम सध्या युद्धपातळीवर सुरू आहे. अनेक प्रभागातील मतदार याद्यांमध्ये मतदारांची नावे दुबार आहेत. ग्रामीण भागातील तसेच प्रभागात नसलेल्या मतदारांची नावे यादीत समाविष्ट करण्यात आली आहेत. याबाबत तक्रारी झाल्यानंतर आज प्रांताधिकारी कार्यालयात सुनावणी घेण्यात आली.
नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीने निवडणूक आयोगाकडे बनावट मतदार यादीसंदर्भात आक्षेप घेतला होता. तसाच आक्षेप चिपळूणमध्येही घेण्यात आला आहे. प्रशासनाकडे २५हून अधिक नागरिकांनी तक्रारी केल्या आहेत. या मागणीनंतर आता निवडणूक आयोगाने संपूर्ण राज्यात मतदार यादी तपासणी मोहीम हाती घेतली आहे. अलीकडेच महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषद, पंचायत समितीची आरक्षण सोडत काढण्यात आली. त्यामुळे केव्हाही निवडणुका जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्या आधी महाविकास आघाडी, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, ठाकरे शिवसेना आणि मनसे या चारही पक्षांनी मुंबईसह सर्व भागातील मतदार यादीत घोळ असल्याचा आक्षेप घेतला होता. मतदार याद्यांमध्ये बोगस तसेच मृत व्यक्तींची नावे घुसडल्याचा आरोप केला होता. त्यामुळे मतदार यादी तपासून नंतरच निवडणुका घेण्याची सूचना केली होती. चिपळूण शहराची मतदार यादी तयार झाल्यानंतर शहरातील इच्छुक उमेदवारांनी ती तपासली असता त्यात अनेक ठिकाणी घोळ असल्याचे दिसले. शहरात ४२ हजार ६०० मतदार आहेत. वाढलेल्या मतदारसंख्येबाबत माहिती देताना शिंदेसेनेचे शहरप्रमुख उमेश सकपाळ म्हणाले, एका मतदाराचे नाव दोन ठिकाणच्या यादीमध्ये आहे. विशेष म्हणजे मतदार जिथे राहत नाहीत त्या ठिकाणी त्यांचे नाव आहे. काही इच्छुक उमेदवारांनी आपल्या सोयीनुसार ही नावे नोंदवली आहेत. अशी नावे तपासण्याची मोहीम सुरू झाली आहे. प्रांताधिकारी याबाबत योग्य तो निर्णय घेतील, अशी अपेक्षा आहे.
