शिवाई ई-बसेस’मुळे प्रदूषणमुक्त प्रवास
दापोली ः शिवाई ई-बसेसचे लोकार्पण करताना राज्यमंत्री योगेश कदम.
ई-शिवाई बसेसमुळे प्रदूषणमुक्त प्रवास
राज्यमंत्री योगेश कदम ः जिल्ह्यासाठी १५० वाहने मंजूर, सुरक्षित प्रवासाला दिशा
सकाळ वृत्तसेवा
दापोली, ता. २७ ः कोकणातील जनतेसाठी आधुनिक, पर्यावरणपूरक आणि प्रदूषणमुक्त प्रवासाची सुविधा उपलब्ध करून देणे हे सरकारचे प्राधान्य आहे. ‘शिवाई ई-बसेस’ या उपक्रमामुळे कोकणात स्वच्छ, हरित आणि सुरक्षित प्रवासाला नवी दिशा मिळणार आहे, असे प्रतिपादन राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी केले.
महाराष्ट्र राज्यमार्ग परिवहन महामंडळाच्या पहिल्या इलेक्ट्रिक बससेवा असलेल्या ‘शिवाई ई-बसेस’ आता दापोली आगारामध्ये दाखल झाल्या आहेत. या बसेसचा लोकार्पण सोहळा कदम यांच्या हस्ते झाला. ते म्हणाले, महाराष्ट्र राज्यमार्ग परिवहन महामंडळातर्फे कोकणातील हा पहिला ई-बस प्रकल्प आहे. युती सरकारकडून राज्यातील जुन्या व जीर्ण बसेस बदलून नवीन आणि अत्याधुनिक बसेस देण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. या निर्णयाचा सकारात्मक परिणाम संपूर्ण महाराष्ट्रभर दिसून येत आहे. त्याच अनुषंगाने दापोली मतदार संघासाठी आज १० बसेस कार्यरत करण्यात आल्या असून, पुढील काळात २५ बसेस दापोलीसाठी आणि ३५ बसेस खेड तालुक्यासाठी उपलब्ध होणार आहेत. रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी एकूण १५० बसेस मंजूर झाल्या असून, प्रत्येक प्रमुख तालुक्याला या बसेसचा लाभ मिळणार आहे. या वेळी रत्नागिरी विभाग नियंत्रक प्रज्ञेश बोरसे, दापोली आगार व्यवस्थापक राजेंद्र उबाळे, दापोली नगराध्यक्षा कृपा घाग, तालुकाप्रमुख उन्मेष राजे, विधानसभा क्षेत्रप्रमुख किशोर देसाई आदी उपस्थित होते.
चौकट
दिव्यांगासाठी स्वतंत्र रॅम्प
या बसमध्ये वातानुकूलित सुविधा, जीपीएस ट्रॅकिंग प्रणाली, आपत्कालीन सूचना यंत्रणा तसेच दिव्यांग प्रवाशांसाठी स्वतंत्र रॅम्पची सोय करण्यात आली आहे ज्यामुळे सर्व प्रवाशांसाठी प्रवास अधिक सुरक्षित, सोईस्कर आणि सर्वसमावेशक ठरणार आहे, असे कदम यांनी सांगितले.
