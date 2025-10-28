रत्नागिरीत छठपूजा उत्साहात
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २८ ः यंदा सूर्यउपासकांच्यावतीने उत्तर भारतीयांद्वारा महापर्व छठपूजा महापर्व सोहळा मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. काल (ता. २७) सूर्यास्तावेळी ५.३० वा. छठपूजा सुरू झाली आणि सूर्यदेवाला अर्घ्य देण्यात आले. त्यानंतर आज सकाळी सूर्यादयावेळी ६.२५ वा. सूर्यदेवाला अर्घ्य देऊन पूजाविधी पार पडल्या.
छठपूजेचे वैशिष्ट्य म्हणजे ज्या महिला व्रतधारी असतात त्यांचा सलग ३६ तास निर्जला उपवास असतो. या छठपूजेचे दोन्ही कार्यक्रम रत्नागिरी येथील भाट्ये श्री झरीविनायक मंदिराजवळ समुद्रकिनारी मोठ्या उत्साहात पार पडले. या वेळी व्रतधारी भगिनी व भाविक मंडळी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. हा छठपूजेचा महापर्व सोहळा मुकेश गुप्ता यांच्या मार्गदर्शनात पार पडला.
प्रत्येक वर्षी उत्तर भारतीय नागरिकांतर्फे सूर्यउपासकांना छठपूजेसाठी निमंत्रित केले जाते. या सोहळ्यात स्थानिक नागरिकदेखील सहभागी होतात. रत्नागिरीतील ज्येष्ठ नागरिक सुधाकर सावंत, दीपक राऊत आणि इतर मान्यवर यांनी या सोहळ्यात सहभाग घेतला. उत्तर भारतीय नागरिकांचा उत्साह वाढवण्यासाठी स्थानिकांचा सहभाग मोलाचा ठरला.
