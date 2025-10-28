-134 वाड्या, रस्त्यांची नावे बदलण्यास विरोध
रस्त्यांची नावे बदलण्यास विरोध
चिपळूण तालुका ; जातिवाचक नावे बदलण्याच्या हालचाली
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. २८ : शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने जातिवाचक वाड्या, वस्त्या आणि रस्त्यांची नावे बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याची अंमलबजावणी जिल्हा परिषदेकडून सुरू करण्यात आली आहे; मात्र, चिपळूण तालुक्यातील १३४ वस्त्या, वाड्या आणि रस्त्यांची नावे बदलण्याच्या निर्णयाला ग्रामस्थांनी ग्रामसभेत विरोध केला आहे तर तालुक्यातील ४२ वस्त्या, वाड्या आणि रस्त्यांची जातिवाचक नावे बदलण्याच्या ठरावाला ग्रामसभेत मंजुरी देण्यात आली आहे.
ग्रामविकास विभागाने राज्याच्या ग्रामीण भागातील वस्त्या, वाड्या आणि रस्त्यांची जातिवाचक नावे बदलून नवीन नावे देण्याबाबतची कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. त्यानुसार संबंधित ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेत तसा ठराव करून तो गटविकास अधिकाऱ्यांना सादर करण्यात येत आहे. या प्रस्तावावर निर्णय घेण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे. ही जातिवाचक नावे बदलण्यासाठी शासनाने कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. त्यानुसार एखाद्या वस्ती, वाडी तसेच रस्त्याचे जातिवाचक नाव बदलायचे झाल्यास संबंधित गावाने ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेत तसा ठराव करून त्याबाबतचा प्रस्ताव गटविकास अधिकाऱ्यांना सादर करावयाचा आहे. त्यानंतर हा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडून जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर करण्यात येणार आहे. त्याप्रमाणे रत्नागिरी जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींनी प्रक्रिया करण्यास सुरुवात केली आहे. तालुक्यातील १७६ वस्त्या, वाड्यांची नावे जातिवाचक आहेत त्या त्या ग्रामपंचायतींनी वाड्या, वस्त्या आणि रस्त्यांची जातिवाचक नावे बदलण्यासाठी ग्रामसभा बोलावली होती. त्यानुसार तालुक्यातील ४२ वाड्या, वस्त्या आणि रस्त्यांची जातिवाचक नावे बदलून नवीन नावे ठेवण्याचा ठराव ग्रामसभेत मंजूर करण्यात आला आहे तर १३४ वाड्या, वस्त्या आणि ५६ रस्त्यांची नावे बदलण्यास ग्रामस्थांनी ग्रामसभेत विरोध केला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.