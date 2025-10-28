समीक्षक मोतीराम कटारे यांचा मुंबईत सत्कार
दादर : येथे मोतीराम कटारे यांचा सत्कार करताना साहित्यिक डॉ. दादा गोरे.
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. २८ ः मोतीराम कटारे यांनी मराठी व आंबडेकरी विश्वातील दुर्लक्षित परंतु आश्वासक कवींच्या कवितेवर समीक्षालेखन केले. कटारेंनी लिहिलेल्या समीक्षा ग्रंथांची शीर्षकं नजरेखालून घातली तरी त्यांची आंबेडकरी विचारांवर किती निष्ठा होती, हे लक्षात येते. त्यामुळे मोतीराम कटारे हे नाव मराठी साहित्यक्षेत्रात प्रदीर्घकाळ लक्षात ठेवले जाईल, असे प्रतिपादन ज्येष्ठ साहित्यिक व प्रकाशक डॉ. दादा गोरे यांनी केले.
दादर येथील आंबेडकर भवनात आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. समीक्षक मोतीराम कटारे यांच्या लेखनकर्तृत्वाविषयीची कृतज्ञता म्हणून भारतीय जनता व हेतकर्स पब्लिकेशनतर्फे कृतज्ञता सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी कटारे यांचा सत्कार करण्यात आला. या प्रसंगी साहित्यिक डॉ. दादा गोरे, दलित पॅंथरचे प्रा. एकनाथ जाधव, कवी शिवा इंगोले, कवी लेखक प्रा. गंगाधर अहिरे, कवी अमोल बागुल, कादंबरीकार शिल्पा कांबळे, कवी अविनाश गायकवाड, सुनील हेतकर उपस्थित होते. या वेळी आयोजित परिसंवादाचे सूत्रसंचालन सुशील म्हसदे यांनी तर आभार राजू खराटे यांनी मानले.
