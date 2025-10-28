राज्यभरातील कलाकारांनी उधळले सृजनाचे रंग
देवगडमधील ‘यूथ फोरम’ची रांगोळी स्पर्धा; रत्नागिरीतील विलास रहाटे प्रथम
सकाळ वृत्तसेवा
देवगड, ता. २८ ः येथील ‘यूथ फोरम’ या संस्थेतर्फे शेठ म. ग. हायस्कूलच्या गुरुदक्षिणा प्रेक्षागृहात आयोजित राज्यस्तरीय रांगोळी स्पर्धेत रत्नागिरीच्या विलास रहाटे यांना प्रथम क्रमांक मिळाला. त्यांना रोख १५ हजार रुपये, सन्मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र देऊन सन्मानित करण्यात आले. स्पर्धेचे हे पाचवे वर्ष होते. विविध मान्यवरांच्या उपस्थितीत स्पर्धेचे बक्षीस वितरण झाले. स्पर्धेला स्पर्धकांचा उत्स्फूर्त सहभाग लाभला. महिला स्पर्धकांचा सहभाग लक्षवेधी होता.
राज्यस्तरीय रांगोळी स्पर्धेचे उद्घाटन नगरसेवक निवृत्ती उर्फ बुवा तारी यांच्या हस्ते झाले. बक्षीस वितरणप्रसंगी मंचावर शामराव पाटील, नगरसेवक संतोष तारी, अनुश्री पारकर, मधुकर नलावडे, प्रमुख पाहुणे नील सालेकर, यूथ फोरमचे अध्यक्ष अॅड. सिद्धेश माणगावकर, उपाध्यक्ष प्रणव नलावडे, खजिनदार सागर गावकर, सहसचिव रसिका सारंग, शहर उपाध्यक्ष जितेश मोहिते आदी उपस्थित होते. स्पर्धेला रांगोळी कलाकारांचा उत्स्फूर्त सहभाग लाभला. एकूण ३० स्पर्धक स्पर्धेत सहभागी झाले होते. गोवा राज्यासह मुंबई, पुणे, रत्नागिरी, सांगली, सातारा, कोल्हापूर, अहिल्यानगर, नाशिक तसेच सिंधुदुर्गातील कुडाळ, मालवण, वेंगुर्ले, खारेपाटण, दोडामार्ग अशा विविध भागांतून स्पर्धकांनी सहभाग नोंदवला यंदा प्रथमच आठ महिला स्पर्धक स्पर्धेत सहभागी झाल्या.
पहिल्या तीन विजेत्यांना अनुक्रमे १५ हजार, १२ हजार व १० हजार रुपये रोख तसेच सर्वांना सन्मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र देऊन सन्मानित करण्यात आले. सर्व सहभागी स्पर्धकांना सहभाग प्रमाणपत्र देण्यात आले. प्रास्ताविक आज्ञा कोयंडे यांनी केले. स्पर्धा यशस्वी होण्यासाठी संस्था पदाधिकाऱ्यांसमवेत सचिव अमित पारकर, कार्यकारिणी सदस्य श्रुती माणगावकर, आकाश सकपाळ, शहराध्यक्ष ओंकार सारंग, सचिव आज्ञा कोयंडे, सदस्य राधा जगताप, रुद्रा शेट्ये, श्रवण बांदेकर, शुभम महाजन, हर्षित कोयंडे, श्रेयस कडू, सय्यम सोमण, यूथ फोरम महाविद्यालयीन समितीचे अध्यक्ष दीपक जानकर, उपाध्यक्ष पूर्वा चौगुले, सचिव सलोनी कदम, आचल वर्मा, मिली बापर्डेकर आदी सदस्यांनी मेहनत घेतली. दरम्यान, स्पर्धेतील रांगोळीचे प्रदर्शन सकाळी १० ते रात्री ८ या वेळेत सर्वांसाठी खुले करण्यात आले असून, याचा लाभ घेण्याचे आवाहन अॅड. माणगावकर यांनी केले आहे. ऋत्विक धुरी यांनी सूत्रसंचालन केले. रसिका सारंग यांनी आभार मानले.
स्पर्धेचा सविस्तर निकाल असा
प्रथम-विलास रहाटे (रत्नागिरी), द्वितीय-समीर चांदरकर (मालवण), तृतीय-केदार टेमकर (कुडाळ), उत्तेजनार्थ-प्रशांत सुवर्णा (मुंबई), सुरेश छत्रे (कोल्हापूर), भूमेश नाईक (गोवा).
