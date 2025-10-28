मळेवाड प्रभाग संघाची मूल्यांकन कार्यशाळा
मळेवाड ः मूल्यांकन कार्यशाळेचे उद्घाटन करताना मान्यवर.
मळेवाड प्रभाग संघाची
मूल्यांकन कार्यशाळा
सकाळ वृत्तसेवा
आरोंदा, ता. २८ः एकता महिला प्रभाग संघ मळेवाडची मूल्यांकन कार्यशाळा शनिवारी (ता. २५) प्रभाग संघ कार्यालयात पार पडली. या कार्यशाळेस आरोस गावचे सरपंच शंकर नाईक, गुळदुवे सरपंच शैलेंद्र जोशी, उपसरपंच अशोक धर्णे, मळेवाड कोंडुरे उपसरपंच हेमंत मराठे, आजगाव उपसरपंच सुशील कामटेकर उपस्थित होते.
तालुका अभियान कक्षातून स्वाती रेडकर, शिवानंद गवंडे, ''कुटुंबश्री केरळ''च्या मेंटॉर गिरिजा संतोष, प्राची राऊळ, प्रभाग संघ सदस्य, सर्व एलआरपी, सीआरपी व प्रभाग संघ प्रशिक्षक उपस्थित होते. कार्यक्रमाची सुरुवात प्रार्थना व मान्यवरांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करून झाली. स्वागत प्रभाग संघ व्यवस्थापक प्रचिती मडुरकर यांनी केले. प्रस्तावना स्वाती रेडकर यांनी केली. कार्यक्रमात एकता प्रभाग संघाच्या कामाचे सादरीकरण करण्यात आले. गॅलरी वॉक अँक्टिव्हिटीद्वारे ग्रामपंचायतनिहाय एलआरपीचे चार्टपेपर प्रेझेंटेशन बघून मूल्यांकन केले. श्रावणी गावडे यांनी बालसभेचे महत्त्व सांगितले. एलआरपींनी अनुभव कथन केले. आभार देऊलकर यांनी मानले.
