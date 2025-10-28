राज्यस्तरीय नेमबाजी स्पर्धेत आयुष पाटणकरला सुवर्णपदक
आयुष पाटणकर
राज्यस्तरीय नेमबाजी स्पर्धेत
आयुष पाटणकरला सुवर्णपदक
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. २८ ः महाराष्ट्र राज्य क्रीडा आणि युवक संचालनालय यांच्या वतीने सोमवारी (ता. २७) नागपूर येथे घेण्यात आलेल्या १९ वर्षांखालील राज्यस्तरीय शालेय नेमबाजी स्पर्धेत येथील श्री पंचम खेमराज महाविद्यालयाचा विद्यार्थी आयुष पाटणकर याने प्रथम क्रमांक मिळवित सुवर्णपदक पटकाविले. तो राष्ट्रीय नेमबाजी स्पर्धेत महाराष्ट्राचे नेतृत्व करणार आहे.
या स्पर्धेत आयुष्यने ४०० पैकी ३७९ गुण मिळविले. यापूर्वी असोसिएशनच्या झालेल्या स्पर्धेत तो राष्ट्रीय खेळाडू म्हणून घोषित झाला असून गेली ३ वर्षे राष्ट्रीय स्पर्धेत भाग घेत आहे. गतवर्षी त्याला सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील गुणवंत खेळाडू हा पुरस्कार मिळाला होता. कोल्हापूर येथे झालेल्या राज्यस्तरीय नेमबाजी स्पर्धेत आयुष्यने ४०० पैकी ३७८ गुण मिळवून सुवर्णपदक पटकाविले होते.
या कामगिरीबद्दल त्याची राज्यातून ऑलिम्पिक स्पर्धेसाठी निवड झाली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची मान उंचावल्याबद्दल खासदार नारायण राणे, माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू, भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, पालकमंत्री नीतेश राणे, माजी पालकमंत्री आमदार दीपक केसरकर, आमदार नीलेश राणे आदींसह शूटिंगच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी अभिनंदन केले आहे. त्याला येथील उपरकर शूटिंगचे कांचन उपरकर यांचे मार्गदर्शन लाभलेआहे. आयुषच्या या यशाबद्दल त्याचे सर्व स्तरांतून अभिनंदन केले जात आहे.
