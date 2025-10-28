आदर्श शिक्षण समितीतर्फे मुंबईत गुणवंतांचा गौरव
00977
आदर्श शिक्षण समितीतर्फे
मुंबईत गुणवंतांचा गौरव
सकाळ वृत्तसेवा
मुणगे, ता. २८ ः आदर्श शिक्षण समितीच्या कार्यालयाचे काम पाच ते सहा महिन्यांत सुरू होईल, असे मत आदर्श शिक्षण समितीचे अध्यक्ष सुरेश पवार यांनी व्यक्त केले. ते आदर्श शिक्षण समितीच्या ६४ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा व विद्यार्थी गुणगौरव समारंभाच्या अध्यक्ष पदावरून बोलत होते.
आदर्श शिक्षण समिती देवगड-मुंबईच्या वतीने विद्यार्थांचा गुणगौरव व पारितोषिक वितरण कार्यक्रम आणि संस्थेची ६४ वी सर्वसाधारण सभा नुकतीच झाली. मुंबई येथील शिवराजवती ओंकारनाथ आर्यसमाज सभागृह लोअर परेल-मुंबई येथे हा कार्यक्रम झाला. व्यासपीठावर उपाध्यक्ष अनंत दाभोळकर, सरचिटणीस भारत पाटणकर, सहचिटणीस गोपिनाथ नेवरेकर, कोषाध्यक्ष राजाराम पवार, गजानन पवार, प्रकट महाराष्ट्र युट्यूब चॅनलचे दत्ताराम दळवी, कार्यकारिणी सदस्य प्रकाश पवार, विजय पाटणकर, आण्णा शिरकर, भगवान पाटणकर, अंतर्गत हिशेब तपासणीस सुभाष चव्हाण आदी उपस्थित होते. यावेळी पहिलीपासून ते महाविद्यालयामध्ये उत्तीर्ण झालेल्या गुणवंत विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य, शिष्यवृत्ती व रोख रक्कम देऊन गौरविले. दाभोळकर यांनी सूत्रसंचालन केले. सरचिटणीस पाटणकर यांनी आभार मानले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.