रत्नागिरी-कार्तिकीसाठी रत्नागिरीतून १३५ गाड्यांचे आरक्षण
कार्तिकीसाठी रत्नागिरीतून
१३५ गाड्यांचे आरक्षण
१५२ गाड्यांचे नियोजन ; ३ नोव्हेंबरपासून परतीचा प्रवास
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २८ : आषाढी एकादशीच्या कालावधीत जिल्ह्यात खरीप हंगामातील शेतीची कामे सुरू असल्यामुळे एकादशीला पंढरपूरला जाणाऱ्या भाविकांची संख्या कमी असते; मात्र, कार्तिकी एकादशीला जिल्ह्यातील भाविक मोठ्या प्रमाणावर पंढरपूरला जातात. यावर्षी २ नोव्हेंबरला कार्तिकी एकादशीचा उत्सव आहे. त्यासाठी जिल्ह्यातून १५२ जादा गाड्या पंढरपूरला सोडण्याचे नियोजन एसटी विभागाने केले असून, आतापर्यंत १३५ गाड्यांचे आरक्षण पूर्ण झाले
वर्षातून दोनवेळा एकादशीच्या उत्सवासाठी पंढरपूर येथे भाविकांची गर्दी होते. आषाढी एकादशीची वारी मोठी असते; परंतु याच कालावधीत जिल्ह्यात शेतीची कामे सुरू असल्यामुळे भाविकांना पंढरपूरला जाणे शक्य होत नाही; परंतु कार्तिकी एकादशीला मात्र भाविक बहुसंख्येने पंढरपूरला जातात. रत्नागिरी विभागातून त्यासाठी १५२ जादा गाड्या सोडण्यात येणार आहेत. भाविकांनी थेट ग्रुप बुकिंग केल्यामुळे त्या त्या गावातून या सोडण्यात येणार आहेत. कार्तिकी एकादशीसाठी जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या विभागातून एसटी आरक्षण सुरू आहे. आतापर्यंत १३५ गाड्यांचे बुकिंग पूर्ण झाले आहे. याला लांजा, राजापूर, गुहागर, चिपळूण, देवरूख, खेड, दापोली या आगारातून जास्त आरक्षण झाले आहे. जास्तीत जास्त १५२ गाड्यांचे आरक्षण होईल, असा महामंडळाचा अंदाज आहे. २८ ते २९ ऑक्टोबरपासून गाड्या पंढरपूरकडे रवाना होणार आहेत तर ३ नोव्हेंबरपासून परतीचा प्रवास सुरू होणार आहे.
चौकट
एसटी महामंडळाने जादा गाड्यांचेही नियोजन
तालुका एसटी गाड्या
* मंडणगड ०१
* दापोली २१
* खेड ३३
* चिपळूण ०३
* गुहागर १
* देवरूख १८
* लांजा २५
* राजापूर ४८
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.