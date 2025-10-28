बस थांबा झाला अन् आधार मिळाला
बस थांबा झाला अन् आधार मिळाला
ग्रामस्थ समाधानी; ‘बौद्धवाडी साळिस्ते’ असे नाव
सकाळ वृत्तसेवा
तळेरे, ता. २८ : मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर साळिस्ते येथे महामार्ग प्राधिकरणाच्या वतीने बांधण्यात आलेल्या बस थांब्याला बौद्धवाडी साळिस्ते असे नाव दिल्याबद्दल ग्रामस्थांच्या वतीने समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे.
साळिस्ते बौद्धवाडी हा पूर्वीपासून बस थांबा होता; परंतु या ठिकाणी प्रवाशांच्या सोयीसाठी कायमस्वरुपी प्रवासी शेड उपलब्ध नव्हती. त्यामुळे ग्रामस्थांना महामार्गावरच ऊन, वारा, पावसात बससाठी उभे राहावे लागत होते. याबाबत बौद्धवाडी येथील स्थानिक मंडळाचे माजी अध्यक्ष विजय कांबळे, माजी सचिव गिरीश कांबळे, सहसचिव वैभव कांबळे यांसह ग्रामस्थांनी दोन वर्षांपूर्वी आंदोलन करून कायमस्वरुपी प्रवासी शेड व बस थांब्याला बौद्धवाडी साळिस्ते असे नाव देण्याची मागणी केली होती. ग्रामस्थांच्या मागणीला यश आले असून मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या वतीने नुकताच येथे आरसीसी सिमेंट काँक्रिटचा कायमस्वरुपी मजबूत प्रवासी निवारा शेड रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला बांधण्यात आल्या असून या बस थांब्याला ‘बौद्धवाडी साळिस्ते’ असे नाव देखील प्राधिकरणाच्या वतीने देण्यात आले आहे. याबद्दल साळिस्ते बौद्धवाडी ग्रामस्थांच्या वतीने महामार्ग प्राधिकरणाचे आभार व्यक्त करण्यात आले.
ग्रामस्थांकडून समाधान व्यक्त
- साळिस्ते मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील ठिकाण
- बसथांबा नसल्याने प्रवाशांना होत होता त्रास
- महामार्ग प्राधिकरणाकडून कायमस्वरूपी बसथांबा
- नव्या बसथांब्याला ‘बौद्धवाडी साळिस्ते’ नाव
- स्थानिकांच्या आंदोलनाला आले अखेर यश
