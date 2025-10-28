वेंगुर्लेत भाजपतर्फे ज्येष्ठांना ''आय़ुष्मान'' अर्जांचे वितरण

वेंगुर्लेत भाजपतर्फे ज्येष्ठांना ''आय़ुष्मान'' अर्जांचे वितरण
01023
वेंगुर्लेत भाजपतर्फे ज्येष्ठांना
‘आयुष्मान’ अर्जांचे वितरण
वेंगुर्ले, ता. २८ ः येथील भाजप कार्यालयात ७० वर्षांवरील नागरिकांना ‘आयुष्मान वय वंदना’ योजनेचे अर्जांचे मोफत वाटप करण्यात आले. प्रदेश सदस्य शरद चव्हाण यांची यावेळी प्रमुख उपस्थिती होती. या कार्यक्रमात ५०० अर्जांचे वाटप केले.
यावेळी जिल्हा उपाध्यक्ष प्रसन्ना उर्फ बाळू देसाई यांनी योजनेची माहिती दिली. आयुष्मान भारत योजनेमुळे अनेक सामान्य नागरिकांना मदतीचा हात मिळाला आहे, असे त्यांनी सांगितले. मंडल अध्यक्ष विष्णू उर्फ पपू परब, जिल्हा उपाध्यक्ष अॅड. सुषमा खानोलकर, मच्छीमार सेल जिल्हा संयोजक वसंत तांडेल, जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य सुहास गवंडळकर, साईप्रसाद नाईक, प्रीतेश राऊळ, मनवेल फर्नांडिस, युवा मोर्चाचे प्रणव वायंगणकर, तालुका उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत कर्पे, महिला मोर्चाच्या वृंदा गवंडळकर, वृंदा मोर्डेकर, शीतल आंगचेकर, साक्षी पेडणेकर, कृपा मोंडकर, आकांक्षा परब, रसिका मठकर, अल्पसंख्याक सेलच्या हसिनाबेन मकानदार, शक्तिकेंद्र प्रमुख मयुरेश शिरोडकर, हर्षद साळगावकर, विजय बागकर, महादेव नाईक, आरवली सरपंच समीर कांबळी, युवा मोर्चाचे प्रीतम सावंत, नामदेव सरमळकर, शेखर काणेकर, राहुल मोर्डेकर, पुंडलिक हळदणकर, वसंत परब, चंद्रकांत परब, अजित कनयाळकर, रामचंद्र परब, भूषण सारंग आदी उपस्थित होते.
