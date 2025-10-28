-rat२८p११.JPG-
लांजा ः कस्तुरबा गांधी विद्यालयात विद्यार्थ्यांनी तयार केलेला किल्ला.
गांधी शाळेत साकारला प्रतापगड
लांजा, ता. २८ ः शहरातील कस्तुरबा गांधी शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी शिवकालीन प्रतापगड किल्ल्याची देखणी प्रतिकृती साकारून सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. टाकाऊ वस्तूंपासून टिकाऊ वस्तू बनवणे यामध्ये शिवकालीन किल्ल्याची ही प्रतिकृती विद्यार्थ्यांनी साकारली आहे. यात किल्ल्याचे प्रवेशद्वार, बुरूज, तोफ, तटबंदी आणि दरवाजा यांचे बारकावे अचूकपणे दर्शवण्यात आले आहेत. किल्ल्याच्या सजावटीसाठी माती, कागद, थर्माकोल, रंगीत कागद आणि नैसर्गिक वस्तूंचा वापर करण्यात आला आहे. कागद, पुठ्ठ्यांपासून नक्षीकाम, कलाकुसरीच्या वस्तू तयार करून त्याची विद्यार्थ्यांनी सविस्तर माहिती दिली.