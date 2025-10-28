कोकण
कवी अशोक लोटणकर यांना साहित्य गौरव पुरस्कार
साखरपा : पुरस्कार स्वीकारताना कवी अशोक लोटणकर.
कवी लोटणकरांचा पुरस्काराने गौरव
साखरपा, ता २८ : कवी अशोक लोटणकर यांना कवयित्री शांता शेळके प्रतिष्ठानचा साहित्य गौरव पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे. त्यांच्या अक्षरनामा या काव्यसंग्रहास हा पुरस्कार प्राप्त झाला आहे.
मूळचे साखरपा येथील लोटणकर यांचे अक्षरनामा हे विसावे पुस्तक आहे. या काव्यसंग्रहास यापूर्वीही पाच पुरस्कार प्राप्त झाले आहेत. पुणे येथील शांता शेळके प्रतिष्ठानचा साहित्य गौरव पुरस्कार पुस्तकाला मिळाला. ज्येष्ठ विचारवंत, साहित्यिक आणि माजी संमेलनाध्यक्ष श्रीपाल सबनीस यांच्या हस्ते मंचर येथे हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. सन्मानपत्र आणि सन्मानचिन्ह असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे.