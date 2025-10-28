आर्ट सर्कलतर्फे काव्य, गद्य अभिवाचन स्पर्धा
लोगो.... सुनीता देशपांडे जन्मशताब्दी
आर्ट सर्कलतर्फे काव्य, गद्य अभिवाचन स्पर्धा
७, ८ नोव्हेंबरला रत्नागिरीत होणार; राज्य मराठी विकास संस्थेचे सहकार्य
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २८ : रत्नागिरीच्या माहेरवाशीण साहित्यिक सुनीता देशपांडे जन्मशताब्दी उपक्रमामध्ये काव्य अभिवाचन आणि गद्य अभिवाचन या दोन स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र शासनाची राज्य मराठी विकास संस्था आणि आर्ट सर्कलच्यावतीने या स्पर्धा होणार आहेत. काव्य अभिवाचन स्पर्धा ७ नोव्हेंबरला व गद्य अभिवाचन स्पर्धा ८ नोव्हेंबरला पटवर्धन हायस्कूलमध्ये होईल. दोन्ही स्पर्धांना कोणतेही प्रवेशशुल्क नाही, अशी माहिती आर्ट सर्कलतर्फे देण्यात आली.
सुनीता देशपांडे यांचे काव्यावर निरतिशय प्रेम होते. पु. लं. च्या जोडीने त्यांनी बा. सी. मर्ढेकर, बा. भ. बोरकर आणि आरती प्रभू यांच्या कवितेच्या सादरीकरणाचे अनेक कार्यक्रम केले. त्यांनी रंगमंचावर आणि पडद्यावर केलेली मोजकी; पण उत्कृष्ट कामे मानदंड ठरावी इतकी देखणी होतील. त्या निमित्ताने शालेय, महाविद्यालयीन मुलांना या तीनही कवींच्या कविता अभ्यासायला मिळतील तसेच गद्य अभिवाचनाच्या तयारीसाठी सुनीता देशपांडे यांचे साहित्य अभ्यासता येईल. काव्य अभिवाचन स्पर्धेसाठी शालेय गट, महाविद्यालयीन गट, खुला गट आहेत. ही स्पर्धा पटवर्धन हायस्कूलमध्ये ७ नोव्हेंबरला होईल. काव्यअभिवाचन स्पर्धेसाठी केवळ कविता सादरीकरणच अपेक्षित आहे. ही स्पर्धा फक्त वैयक्तिक स्पर्धकांमध्ये होईल. संघ अपेक्षित नाहीत. शालेय व महाविद्यालयीन गटातील प्रत्येक स्पर्धकाला सादरीकरणासाठी ५ ते ७ मिनिटे मिळतील. खुल्या गटातील स्पर्धकाला १२ ते १५ मिनिटे मिळतील. कवितावाचनासाठी पार्श्वसंगीत, प्रकाशयोजना, रंगभूषा, वेशभूषा अशा कोणत्याही बाह्यसाधनांची आवश्यकता नाही फक्त सादरीकरणालाच गुण आहेत.
गद्य अभिवाचन स्पर्धा ८ रोजी सकाळी १० वाजल्यापासून पटवर्धन हायस्कूलमध्ये होईल. यासाठी शालेय, महाविद्यालयीन आणि खुला गट असे तीन गट आहेत. अभिवाचन स्पर्धेसाठी सुनीता देशपांडे लिखित पुढील पुस्तकांमधीलच अंश वाचणे आवश्यक आहे. यामध्ये आहे मनोहर तरी, मण्यांची माळ, मनातलं अवकाश, समांतर जीवन, सोयरे सकळ आदी पुस्तकांचा समावेश आहे. शालेय व महाविद्यालयीन गटातील प्रत्येक स्पर्धकाला सादरीकरणासाठी ८ ते १० मिनिटे मिळतील. खुल्या गटातील स्पर्धकाला १८ ते २० मिनिटे मिळतील.
----
चौकट १
भरघोस बक्षिसे
काव्य व गद्य अभिवाचन स्पर्धेसाठी प्रत्येक गटासाठी बक्षीस पुढीलप्रमाणे- शालेय गट: १००० रु., ७५० रु., ५०० रु., महाविद्यालयीन गट : २ हजार रु., १५०० रु., १ हजार रु., खुला गट : तीन हजार, दोन हजार, एक हजार रुपये. पुढील फॉर्म भरून स्पर्धकांनी प्रवेश निश्चित करावा- https://forms.gle/d१CHoVmsic८eWfjN७ असे आवाहन केले आहे.