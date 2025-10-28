रांगोळी स्पर्धा
कलाकारांनी उधळले सृजनाचे रंग
रत्नागिरीतील विलास रहाटे प्रथम ; देवगडमधील रांगोळी स्पर्धा
सकाळ वृत्तसेवा
देवगड, ता. २८ ः येथील ‘यूथ फोरम’ या संस्थेतर्फे शेठ म. ग. हायस्कूलच्या गुरुदक्षिणा प्रेक्षागृहात आयोजित राज्यस्तरीय रांगोळी स्पर्धेत रत्नागिरीच्या विलास रहाटे यांना प्रथम क्रमांक मिळाला. त्यांना रोख १५ हजार रुपये, सन्मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र देऊन सन्मानित करण्यात आले. राज्यस्तरीय रांगोळी स्पर्धेचे उद्घाटन नगरसेवक निवृत्ती उर्फ बुवा तारी यांच्या हस्ते झाले. बक्षीस वितरणप्रसंगी मंचावर शामराव पाटील, नगरसेवक संतोष तारी, अनुश्री पारकर, मधुकर नलावडे, प्रमुख पाहुणे नील सालेकर, यूथ फोरमचे अध्यक्ष अॅड. सिद्धेश माणगावकर, उपाध्यक्ष प्रणव नलावडे, खजिनदार सागर गावकर, सहसचिव रसिका सारंग, शहर उपाध्यक्ष जितेश मोहिते आदी उपस्थित होते. गोवा राज्यासह मुंबई, पुणे, रत्नागिरी, सांगली, सातारा, कोल्हापूर, अहिल्यानगर, नाशिक तसेच सिंधुदुर्गातील कुडाळ, मालवण, वेंगुर्ले, खारेपाटण, दोडामार्ग अशा विविध भागांतून स्पर्धकांनी सहभाग नोंदवला.
पहिल्या तीन विजेत्यांना अनुक्रमे १५ हजार, १२ हजार व १० हजार रुपये रोख तसेच सर्वांना सन्मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र देऊन सन्मानित करण्यात आले. प्रास्ताविक आज्ञा कोयंडे यांनी केले. प्रदर्शन सकाळी १० ते रात्री ८ या वेळेत सर्वांसाठी खुले करण्यात आले असून, याचा लाभ घेण्याचे आवाहन अॅड. माणगावकर यांनी केले आहे. ऋत्विक धुरी यांनी सूत्रसंचालन केले. रसिका सारंग यांनी आभार मानले.
स्पर्धेचा सविस्तर निकाल असा
प्रथम-विलास रहाटे (रत्नागिरी), द्वितीय-समीर चांदरकर (मालवण), तृतीय-केदार टेमकर (कुडाळ), उत्तेजनार्थ-प्रशांत सुवर्णा (मुंबई), सुरेश छत्रे (कोल्हापूर), भूमेश नाईक (गोवा).
