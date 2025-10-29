रेखाचित्र शाखा कर्मचारी संघटनेचा सुवर्णमहोत्सव
रेखाचित्र शाखा कर्मचारी
संघटनेचा सुवर्णमहोत्सव
महाडमध्ये रविवारी आयोजन
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. २९ ः महाराष्ट्र राज्य रेखाचित्र शाखा कर्मचारी संघटनेचा सुवर्ण महोत्सवी सोहळा रविवारी (ता. २) महाड (जि. रायगड) येथे महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे सरचिटणीस विश्वास काटकर त्यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित केला आहे.
यावेळी प्रमुख अतिथी म्हणून राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, रोजगार हमी, फलोत्पादन व खारभूमी विकास मंत्री भरत गोगावले, एच. डी. दशपुते (सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग), डॉ. संजय बेलसरे (सचिव, जलसंपदा विभाग व लाभक्षेत्र विकास) आदी उपस्थित राहणार आहेत. हा कार्यक्रम भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक महाड येथे सकाळी दहा ते सायंकाळी पाच दरम्यान आयोजित केला आहे.
यावेळी महाराष्ट्र राज्य रेखाचित्र शाखा कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष जकी अहेमद जाफरी, उपाध्यक्ष रवींद्र बिंड व राहुल साळुंखे, सरचिटणीस सुधीर गभणे, अतिरिक्त सरचिटणीस विनायक जोशी, कोषाध्यक्ष वंदना परिहार, सहकोषाध्यक्ष अमोल सुपेकर यांची उपस्थित राहणार असल्याची माहिती संघटनेचे सिंधुदुर्ग जिल्हाध्यक्ष राजू तावडे यांनी दिली. शनिवारी (ता. १) सायंकाळी सहाला संघटनेच्या आजी व माजी सभासदांचे सांस्कृतिक कार्यक्रम, रविवारी (ता. २) सकाळी नऊला सभासद नोंदणी, साडेदहाला मान्यवरांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन, अकराला मान्यवरांचे स्वागत व सत्कार, बाराला स्मरणिकेचे प्रकाशन, १२.१० ला प्रमुख अतिथींच्या हस्ते सन्मानपत्र प्रदान, दुपारी दोनला स्नेहभोजन. दुसऱ्या सत्रात दुपारी तीनला संघटना पदाधिकाऱ्यांचा सत्कार, सायंकाळी पाचला समारोप होईल. सभासदांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन स्वागताध्यक्ष नरेंद्र महाडिक यांनी केले आहे.
