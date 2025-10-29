विवाहितेस पतीसह चौघांकडून मारहाण
विवाहितेस पतीसह चौघांकडून मारहाण
हिर्लोक येथील प्रकार; कुडाळ पोलिसांत गुन्हा दाखल
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. २८ ः आपला पती, सासू, सासरे व दीर या चौघांनी शिवीगाळ करून मारहाण केल्याची फिर्याद हिर्लोक राणेवाडी येथील सविता वैभव बरगडे (वय ३५) हिने मंगळवारी (ता. २८) येथील पोलिस ठाण्यात दिली. याप्रकरणी पती वैभव पांडुरंग बरगडे, सासू प्रतिज्ञा पांडुरंग बरगडे, सासरा पांडुरंग बरगडे व दीर प्रकाश पांडुरंग बरगडे या चौघांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
सविता बरगडे हिने दिलेल्या फिर्यादीत म्हटले आहे की, माझे पती वैभव बरगडे कुडाळ येथे राहतात. सासू-सासरे, पती व दीर काही कारण नसताना वारंवार भांडण करून मारहाण करतात. याबाबत माहेरी कळविले होते. त्यावरून माहेरकडील लोकांनी सासू-सासरे, दीर व पती यांना विचारणा केली होती. तेव्हा त्यांनी माझी माफी मागितली होती. दरम्यान, २६ ऑक्टोबरला सकाळी पती वैभव कामावरून घरी आला. त्यावेळी मी केर-दोडामार्ग येथे माहेरी जायची असल्याने घरातील कामे आवरत होते. कामे आटोपून माहेरी जायला निघाले असताना पतीने, तू कोठेही जायचे नाही, माझ्या आईला कोणतेही काम सांगायचे नाही आणि स्वतः बसून खायचे नाही, असे बोलून शिवीगाळ करण्यास सुरुवात केली. दुपारी अडीचच्या सुमारास काहीही कारण नसताना शिवीगाळ करून काठीने मारहाण केली. त्यानंतर रात्री साडेआठला शिवीगाळ करून मंगळसूत्र तोडून टाकले. तसेच सासू-सासऱ्यांच्या मदतीने साडीला धरून ओढत घराबाहेर नेले. सासू-सासऱ्यांनी, पतीसह दिराने मारहाण केली. याप्रकरणी पतीसह चौघांविरोधात गुन्हा दाखल केला. याबाबतचा तपास आवळेगाव पोलिस दूरक्षेत्राचे हवालदार समीर कोचरेकर करीत आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.