तळेरे येथे आज काव्यसंग्रहाचा प्रकाशन सोहळा

तळेरे : हळवल येथील कलाशिक्षक, कवी मंगेश तांबे यांच्या ‘ती’ आणि ‘हुंकार’ अशा दोन काव्यसंग्रहांचा प्रकाशन सोहळा उद्या (ता. ३०) दुपारी चारला येथील सुनील तळेकर सार्वजनिक वाचनालयात आयोजित केला आहे. तळेकर वाचनालयाने हा सोहळा आयोजित केला असून या सोहळ्याला वाचक रसिकांनी उपस्थित राहण्याचे आवाहन केले. काव्यसंग्रहाचे प्रकाशन प्रसिद्ध मालवणी कवी प्रा. डॉ. नामदेव गवळी यांच्या हस्ते तळेरे सरपंच हनुमंत तळेकर, सुनील तळेकर, चॅरिटेबल ट्रस्टचे उपाध्यक्ष चंद्रकांत तळेकर, वाचनालयाचे अध्यक्ष राजू वळंजू यांच्या उपस्थितीत होणार आहे. यावेळी दिवाळी अंकांचे प्रदर्शन आयोजित केले जाणार आहे. वाचकांनी उपस्थित राहण्याचे आवाहन सचिव मिनेश तळेकर यांनी केले आहे.
कुडाळ ः कोकण मराठी साहित्य परिषद, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातर्फे ज्येष्ठ नाटककार, मालवणी भाषेला मराठी रंगभूमीवर ओळख निर्माण करून देणारे ‘वस्त्रहरण’कार गंगाराम गवाणकर यांच्या निधनाबद्दल शुक्रवारी (ता. ३१) सकाळी ११ वाजता येथील संत राऊळ महाराज महाविद्यालयाच्या सेमिनार हॉलमध्ये शोकसभेचे आयोजन केले आहे. यावेळी गवाणकर यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात येणार आहे. ‘कोमसाप’ सिंधुदुर्गचे सर्व सदस्य, तसेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील लेखक, नाटककार, साहित्यिक व नागरिकांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन जिल्हाध्यक्ष मंगेश मसके, जिल्हा सचिव ॲड. संतोष सावंत यांनी केले आहे.
