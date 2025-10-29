खेडशीत आता बिबट्याची दहशत
खेडशीत आता
बिबट्याची दहशत
रत्नागिरी, ता. २९ ः शहराजवळील खेडशी-डफळवाडी येथील एका ग्रामस्थाच्या अंगणातून बिबट्याने झोपलेल्या कुत्र्याच्या पिलाला भक्ष्य केले. त्यामुळे नागरिकांमध्ये भितीचे वातावरण पसरले आहे. हा प्रकार मंगळवारी (ता. २८) पहाटेच्या सुमारास घडला असून, सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे.
डफळचोळवाडी येथील ग्रामस्थांनी दिलेल्या माहितीनुसार, डफळचोळवाडीतील रहिवासी चंद्रकांत होरंबे यांच्या घराच्या अंगणातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात पहाटेच्यावेळी बिबट्याने कुत्र्यावर केलेला हल्ला कैद झाला आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वी गवारेड्यांच्या सततच्या उपद्रवामुळे खेडशी परिसरातील शेतीचे नुकसान होत आहे. त्यावर वनविभागाने ठोस उपाययोजना करावी, अशी मागणी केली जात आहे; परंतु त्यावर कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. त्यात बिबट्याच्या संचारामुळे येथील नागरिकांची झोप उडाली आहे. डफळचोळवाडीतील अनेक तरुण रत्नागिरीतील एमआयडीसी परिसरात कामाला आहेत. ते रात्रीच्यावेळी घरी परततात. या परिसरात बिबट्या आणि गवारेड्यांचा मुक्त संचार पाहता रात्री घरी परतणाऱ्या तरुणांमध्ये भितीचे वातावरण आहे. या वन्यप्राण्यांमुळे रात्री-अपरात्री बाहेर पडणे नागरिकांसाठी धोकादायक बनले आहे. वनविभागाने या वन्यप्राण्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करावी, अशी मागणी केली आहे.
