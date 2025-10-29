‘पीक विमा द्या; अन्यथा आंदोलन’
कुडाळ, ता. २९ ः माणगाव खोऱ्यातील गोठोस मंडलातील शेतकऱ्यांचा पीक विमा मिळाला नसल्याने लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणार असल्याचा इशारा युवासेना कुडाळ तालुका प्रमुख योगेश धुरी यांनी दिला. ठाकरे शिवसेना युवासेनेच्या वतीने आज कृषी कार्यालयावर धडक देत अधिकाऱ्यांना जाब विचारला.
तालुक्यातील पिंगुळी पंचक्रोशीतील व माणगाव खोऱ्यातील वाडोस मंडळ शेतकऱ्यांना अद्यापही पीक विमा मिळाला नाही. तसेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील काही तालुक्यांत शेतकऱ्यांना पीक विमा प्राप्त झाला नाही. अवकाळी पावसामुळे सध्या भातशेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. अशा परिस्थितीत पिंगुळी परिसरातील व वाडोस मंडळ येथील शेतकऱ्यांना अद्यापही पीक विमा मिळाला नसल्याने शेतकऱ्यांची दिवाळी काळी झाली. येत्या पंधरा दिवसांत शेतकऱ्यांना पीक विमा प्राप्त न झाल्यास शेतकरी लोकशाही मार्गाने जनआंदोलन करतील. त्यामुळे कायदा सुव्यवस्था प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारी कृषी कार्यालयाची राहील, अशा इशारा धुरी यांनी दिला. याबाबतचे निवेदन कृषी अधिकाऱ्यांना पिंगुळी जिल्हा परिषद मतदार संघाचे विभाग प्रमुख गंगाराम सडवेलकर तसेच युवासेना तालुकाप्रमुख धुरी यांच्या नेतृत्वात देण्यात आले. यावेळी समन्वयक अमित राणे, उपशहर प्रमुख गुरू गडकर, तालुका सचिव केतन शिरोडकर, उपतालुकाप्रमुख सागर भोगटे, विभाग प्रमुख कपिल म्हापसेकर, माजी पोलिसपाटील अरुण धुरी, शिवसेना शाखाप्रमुख आनंद काराणे, अभिजित काराणे, दीपक धुरी, ग्रामपंचायत सदस्य तुळशीदास पिंगुळकर आदी उपस्थित होते.
