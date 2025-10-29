जिल्ह्यात दिव्यांग लाभार्थी पडताळणी शिबिरांचे आयोजन
सिंधुदुर्गनगरी, ता. २९ ः दिव्यांग कल्याण विभाग यांच्याकडील शासन परिपत्रकान्वये केंद्राच्या धर्तीवर दिव्यांगत्व संदर्भातील सर्व लाभ मिळविण्यासाठी ‘वैश्विक ओळखपत्र’ बंधनकारक केले आहे. सर्व दिव्यांग लाभार्थ्यांची पडताळणी करून त्यांची पात्र-अपात्र करण्याच्या शासनाच्या सूचना आहेत.
जिल्ह्यातील सर्व दिव्यांग लाभार्थ्यांनी त्यांचे ओळखपत्र काढून घ्यावे. तसेच इतर लाभार्थ्यांनी देखील आपल्या ओळखपत्राची पडताळणी करून घ्यावी, असे आवाहन उपजिल्हाधिकारी (सा.प्र.) आरती देसाई यांनी केले आहे. शिबिराची तारीख व ठिकाण असे ः ३१ ऑक्टोबर-ग्रामीण रुग्णालय वैभववाडी, ४ नोव्हेंबर ग्रामीण रुग्णालय कणकवली, ७ ला ग्रामीण रुग्णालय वेंगुर्ले, ११ नोव्हेंबरला उपजिल्हा रुग्णालय सावंतवाडी, १४ ला ग्रामीण रुग्णालय दोडामार्ग, १८ ला ग्रामीण रुग्णालय मालवण, २१ ला ग्रामीण रुग्णालय कुडाळ येथे शिबिर सकाळी ११ ते ६ या वेळेत होणार आहे. शिबिर आयोजनापूर्वी ज्या लाभार्थ्यांकडे ओळखपत्र नाही, त्यांनी पोर्टलवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. लाभार्थ्यांनी संकेतस्थळावर फॉर्म जवळच्या महा ई-सेवा केंद्र किंवा ग्रामपंचायत कार्यालयात जाऊन भरावा. फॉर्म भरण्यासाठी आधारकार्ड, रेशनकार्ड, फोटो, सही संकेतस्थळावर नोंदणी करून त्याच्या पावतीसह शिबिराच्या नमूद ठिकाणी उपस्थित राहावे. तसेच उर्वरित लाभार्थ्यांनी ओळखपत्राची पडताळणी करून घ्यावी, असे आवाहन केले आहे.
