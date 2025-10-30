विधी सेवा प्राधिकरणतर्फे फुणगूस येथे मार्गदर्शन
विधी सेवा प्राधिकरणतर्फे
फुणगूस येथे मार्गदर्शन
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ३० ः फुणगुस (ता. संगमेश्वर) येथे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांच्यातर्फे बुधवारी (ता. २९) ला ग्रामपंचायत फुणगूस येथे बळी पडलेल्या व्यक्तींकरिता नुकसान भरपाई योजना २०१४ व विधी सेवा प्राधिकरणांमार्फत राबवण्यात येणाऱ्या विविध योजनांबाबत कार्यक्रम झाला. या कार्यक्रमाला जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव आर. आर. पाटील व पॅनल विधीज्ञ अमित शिरगावकर तसेच फुणगूसचे सरपंच अशोक पांचाळ, उपसरपंच किरण भोसले, पोलिसपाटील प्रशांत थुळ, ग्रामपंचायत अधिकारी पोचरीचे अशोक भुते, अंगणवाडी सेविका, ग्रामपंचायत सदस्य, परिचारिका तसेच फुणगूस गावातील ग्रामस्थ उपस्थित होते. शिरगावकर यांनी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्यावतीने पुरवण्यात येणाऱ्या सेवांविषयी माहिती दिली तर सचिव पाटील यांनी बळी पडलेल्या व्यक्तींकरिता नुकसान भरपाई योजना २०१४ व विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे राबवण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचे ग्रामस्थांना मार्गदर्शन केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.