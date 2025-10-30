विभागीय अध्यक्ष सरजोशी यांना नियुक्तीपत्र प्रदान
आचरा ः मानसी सरजोशी यांना नियुक्तीपत्र देताना भाजप पदाधिकारी.
विभागीय अध्यक्ष सरजोशी
यांना नियुक्तीपत्र प्रदान
सकाळ वृत्तसेवा
आचरा, ता. ३०ः भाजप महिला मोर्चा आचरा विभागीय अध्यक्षपदी मानसी सरजोशी यांची नियुक्ती करण्यात आली. भाजप मालवण तालुकाध्यक्ष धोंडी चिंदरकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत त्यांना नियुक्तीपत्र देण्यात आले. दिलेल्या नियुक्तीपत्रात म्हटले आहे, आपण सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या प्रमुख कार्यकर्त्या आहात. आपण आपल्या कार्यक्षेत्रात जनतेसाठी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. या कार्याची दखल घेऊन भाजप विभागीय अध्यक्ष या पदासाठी निवड करत आहे. आपले योगदान भाजपसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. यावेळी भाजपचे प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते.
हिना सारंग
पॉवरलिफ्टिंग स्पर्धेत
हिना सारंग प्रथम
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. ३०ः स्टेपिंग स्टोन ग्लोबल स्कूलची विद्यार्थिनी हिना सारंग हिने रविवारी (ता. २६) झालेल्या पॉवरलिफ्टिंग स्पर्धेत प्रथम क्रमांक पटकावला. तिची ४३ किलो सब-ज्युनियर वजन गटात राज्यस्तरीय बेंच प्रेस स्पर्धेसाठी निवड झाली आहे. तिच्या यशाबद्दल सर्वत्र कौतुक होत आहे.
