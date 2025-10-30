आरोस येथे बिबट्याच्या हल्ल्यात बकऱ्याचा मृत्यू
आरोस येथे बिबट्याच्या
हल्ल्यात बकऱ्याचा मृत्यू
सकाळ वृत्तसेवा
आरोंदा, ता. ३०ः आरोस दांडेली (आरोस तिठा) येथील सचिन धावू शेळके यांच्या मालकीच्या बकऱ्यांवर बिबट्याने हल्ला चढविला. यात एका बकऱ्याचा मृत्यू झाला; मात्र बाजूलाच असलेली दुसरी बकरी त्याने ओढून नेली. पहाटे चारच्या सुमारास ही घटना घडली. शेळके कुटुंबाला बकऱ्या ओरडण्याचा आवाज आला. त्यामुळे लागलीच त्यांनी बाहेर घेतली.
यावेळी बिबट्याने बकऱ्यांवर हल्ला केल्याचे दिसून आले. यात एका बकऱ्याचा मृत्यू झाला. बाजूच्या बकरीवर बिबट्याने हल्ला चढवत तिला घेऊन गेला. यामुळे शेळके कुटुंब धास्तावले असून, वारंवार घडणाऱ्या या घटनांमुळे त्यांचे बरेच नुकसान होत आहे. मागील महिन्यात येथील शेतकऱ्यांच्या बकऱ्यांवर असाच हल्ला चढविला होता. यावेळी घरातील माणसांची चाहूल लागताच बकरीला जखमी अवस्थेत टाकून बिबटा पसार झाला होता. या घटनेची माहिती शेळके कुटुंबाने वनविभाग व पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांना दिली. संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी घटना स्थळी जात पंचनामा केला. बिबट्याच्या सतत होणाऱ्या हल्ल्यामुळे शेळके कुटुंब भीतीच्या छायेत आहे. वारंवार या घटना घडत असून वनविभागाने ठोस पावले उचलून बिबट्याचा बंदोबस्त करावा, अशी मागणी शेळके कुटुंब व ग्रामस्थांनी केली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.