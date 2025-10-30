कल्याणकर कुटुंबियांचे पालकमंत्र्यांकडून सांत्वन
swt309.jpg
01362
बांदा ः कल्याणकर कुटुंबियांचे सांत्वन करताना पालकमंत्री नीतेश राणे.
कल्याणकर कुटुंबियांचे
पालकमंत्र्यांकडून सांत्वन
सकाळ वृत्तसेवा
बांदा, ता. ३०ः बांदा माजी सरपंच मंदार कल्याणकर यांचे वडील (कै.) दिनकर कल्याणकर यांचे नुकतेच वृद्धापकाळाने निधन झाले. पालकमंत्री नीतेश राणे यांनी कल्याणकर कुटुंबीयांचे येथील निवासस्थानी भेट देत सांत्वन केले.
यावेळी जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी, उपाध्यक्ष अतुल काळसेकर, भाजप महिला मोर्चा जिल्हाध्यक्ष श्वेता कोरगावकर, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शामकांत काणेकर, बांदा मंडल अध्यक्ष स्वागत नाटेकर, माजी सभापती शीतल राऊळ, अंकुश जाधव, उपसरपंच आबा धारगळकर, ग्रामपंचायत सदस्य रत्नाकर आगलावे, रुपाली शिरसाट, शिल्पा परब, रेश्मा सावंत, श्रिया केसरकर, अवंती पंडित, दर्पण आळवे, समीर कल्याणकर, अमित कल्याणकर, सिद्धेश पावसकर, मनोज कल्याणकर, दादू कविटकर, बाळा आकेरकर, शैलेश केसरकर, केदार कणबर्गी, सिद्धेश महाजन, नीतेश पेडणेकर, दीपक गोवेकर, शामराव सावंत, सुनील राऊळ, सुधीर शिरसाट आदी उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.