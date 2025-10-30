अनुसूचित जाती उमेदवारांसाठी उद्योजकता विकास प्रशिक्षण
युवक-युवतींसाठी संधी; आंबेडकर संशोधन प्रशिक्षण संस्था भारती पुरस्कृत उपक्रम
सकाळ वृत्तसेवा
सिंधुदुर्गनगरी, ता. ३० ः डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन प्रशिक्षण संस्था भारती पुरस्कृत व महाराष्ट्र उद्योजक्ता विकास केंद्र (एमसीईडी) सिंधुदुर्गद्वारे आयोजित अनुसूचित जातीच्या प्रवर्गातील युवक-युवतींसाठी एक महिना कालावधीचे विनामूल्य उद्योजकता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या प्रशिक्षण कार्यक्रमाची सुरुवात नोव्हेंबरपासून होत आहे. अनुसूचित जातीतील युवक-युवती, नवोद्योजकांना उद्योजकता विकासासंबंधी प्रशिक्षण देऊन त्यांना स्वतःचा उद्योग व्यवसाय, स्वयंरोजगार निर्माण करण्यास प्रवृत्त करणे, हा कार्यक्रमाचा उद्देश आहे. अनिवासी स्वरुपाच्या या प्रशिक्षण कार्यक्रमामध्ये सहभागी प्रशिक्षणार्थ्यांना विविध क्षेत्रातील उद्योग संधी शोधावी कशी, उद्योग निवडावा कसा, त्यासाठीचे कर्ज व अनुदान योजना त्याचबरोबर उद्योजकीय व्यक्तिमत्व विकास, उद्योग उभारणी व व्यवस्थापन, बाजारपेठ पाहणी, उद्योग व्यवसायाचे निगडित कायदे व त्याची अंमलबजावणी व कार्यपद्धती, उद्योग आधार नोंदणी, डिजिटल मार्केटिंग प्रकल्प अहवाल, उत्पादनाच्या किंमती हिशोब पद्धती, सिद्धी प्रेरणा प्रशिक्षण, उद्योजकाचे अनुभव व विविध उद्योगांना प्रत्यक्ष भेटी अशा विविध विषयांवर तज्ज्ञांकडून मार्गदर्शन केले जाणार आहे. याचा फायदा जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त अनुसूचित प्रवर्गातील महिला, पुरुष, युवक-युवती व उद्योग व्यवसाय करू इच्छिणाऱ्यांनी घ्यावा. यासाठी वयोमर्यादा १८ ते ४५ वर्षे आणि कमीत कमी शिक्षण आठवी पास असा निकष आहे.
येथे करा संपर्क
जातीचा दाखला, आधार कार्ड, शाळा सोडल्याचा दाखला, गुणपत्रिका, पासपोर्ट फोटो आदी कागदपत्रांसह अर्ज करण्यासाठी महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्र एमसीइडी सिंधुदुर्ग द्वारा, जिल्हा उद्योग केंद्र जिल्हाधिकारी कार्यालय, ए विंग, दुसरा मजला, सिंधुदुर्गनगरी येथे भेटावे, असे महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्र, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे प्रकल्प अधिकारी राजेश कांदळगावकर यांनी आवाहन केले आहे. अधिक माहितीसाठी कार्यक्रम समन्वयक सुषमा साखरे यांच्याशी संपर्क साधावा.
