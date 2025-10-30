खांबाळेतील भुतलवाडी मंडळ किल्ले बांधणे स्पर्धेत प्रथम
swt3010.jpg
1368
खांबाळे ः किल्ले बांधणी स्पर्धेचे बक्षीस वितरण सरपंच प्राजक्ता कदम यांच्या हस्ते झाले.
खांबाळेतील भुतलवाडी मंडळ
किल्ले बांधणे स्पर्धेत प्रथम
सकाळ वृत्तसेवा
वैभववाडी, ता. ३० ः ग्रामपंचायत खांबाळेच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या किल्ले बांधणी स्पर्धेत भुतलवाडी विकास मंडळाने प्रथम क्रमांक पटकाविला. विठ्ठल रखुमाई समुहाने द्वितीय क्रमांक मिळविला. मुख्यमंत्री समृध्द पंचायत राज अभियान अंतर्गत खांबाळे ग्रामपंचायतीच्या वतीने दिवाळीचे औचित्य साधून किल्ले बांधणी स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते. या स्पर्धेचे परीक्षण विद्याधर सावंत, मंगेश कदम, हनुमंत सुतार यांनी केले.
स्पर्धेत तृतीय क्रमांक शिवप्रेमी बालमित्र मंडळ खांबाळे, उत्तेजनार्थ शिवसंग्राम मधलीवाडी खांबाळे, श्री वनाधिक खांबदेव टेंबवाडी, जय हनुमान विकास मंडळ चव्हाटेवाडी यांना मान्यवरांच्या हस्ते रोख रक्कम, चषक आणि सन्मानपत्र देऊन गौरविण्यात आले. प्रथम क्रमांकास १ हजार ५००, द्वितीय १ हजार, तृतीय क्रमांकास ७०० रुपये, उत्तेजनार्थ पाचशे रुपये, चषक व सन्मानपत्र देण्यात आले. बक्षीस वितरण सोहळा सरपंच प्राजक्ता कदम, माजी पंचायत समिती सदस्य मंगेश लोके, उपसरपंच मंगेश गुरव, माजी सरपंच मंगेश कदम, सिने दिग्शदर्शक दीपक कदम, गुरुनाथ गुरव, गणेश पवार, महेश चव्हाण, राजन साळुंखे आदी मान्यवरांच्या हस्ते झाले.
