बांदा पंचक्रोशी दुग्ध संस्थेतर्फे ९ लाख ६१ हजार बोनस वाटप
बांदा ः येथे शेतकऱ्यांना बोनस वितरित करताना मान्यवर.
बांदा पंचक्रोशी दुग्ध संस्थेतर्फे
९ लाख ६१ हजार बोनस वाटप
सकाळ वृत्तसेवा
बांदा, ता. ३०ः येथील पंचक्रोशी सहकारी दुग्ध व्यावसायिक संस्था मर्यादित, बांदा यांनी दरवर्षीप्रमाणे यंदाही दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना तब्बल ९ लाख ६१ हजार ८०७ रुपये इतका बोनस वितरित केला. हा बोनस दूध पुरवठ्याच्या १० टक्के प्रमाणात देण्यात आला असून, या उपक्रमामुळे शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.
प्रथम क्रमांकाचे दूध पुरवठादार शेतकरी जयदीपक गवस यांना ८५ हजार ९७० रुपये, द्वितीय क्रमांक सत्यवान परब यांना ६३ हजार ६२ रुपये, तृतीय क्रमांक रुपेश माजगावकर यांना ६० हजार ९८५ रुपये, चतुर्थ क्रमांक उदय परब यांना ४२ हजार ६८३ तर पाचव्या क्रमांकाचे शेतकरी समीर पेळपकर यांना ४२ हजार ३८४ रुपये इतका बोनस वितरित करण्यात आला. सर्व शेतकऱ्यांचा बोनस त्यांच्या सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील खात्यात जमा करण्यात आला.
तसेच सभासदांना १० टक्के लाभांश म्हणून ४७ हजार ७०० रुपये वितरित करण्यात आला. संस्थेचे सचिव आणि संकलक यांना प्रत्येकी एक महिन्याचा पगार बोनस देण्यात आला. यावेळी अध्यक्ष नारायण गायतोंडे, उपाध्यक्ष रुपेश माजगावकर, संचालक राजेश पावसकर, समीर पेळपकर, प्रमोद देसाई, बापू आईर, यशोदा सावंत, जयदीपक गवस, लवू जाधव, सचिव दीपक चव्हाण आदी उपस्थित होते.
