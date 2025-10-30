रत्नागिरीतील बुद्धिबळपटूंची राज्यस्तरावर धडक

-rat३०p९.jpg-
रत्नागिरी : येथील बुद्धिबळपटू आयुष रायकर तर दुसऱ्या छायाचित्रात निधी मुळ्ये हिला बक्षीस देताना मान्यवर.
आयुष-निधीची राज्यस्तरावर धडक!
विभागस्तरीय स्पर्धेत चमक ; जिल्ह्याचे करणार प्रतिनिधित्व
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ३० : जिल्हा क्रीडा परिषद व जिल्हा क्रीडाधिकारी कार्यालय सातारा, सातारा चेस असोसिएशनच्या संयुक्त विद्यमाने साताऱ्यात कोल्हापूर विभागस्तरीय बुद्धिबळ स्पर्धा झाल्या. यात रत्नागिरीतील आयुष रायकर व निधी मुळ्ये या दोन बुद्धिबळपटूंनी चमकदार कामगिरी करत राज्यस्तरावर धडक मारली.
१४ वर्षांखालील मुलांच्या स्पर्धेत पटवर्धन हायस्कूलमध्ये सहावीचा विद्यार्थी आयुष रायकर याने सहा फेऱ्यांमध्ये पाच गुणांसह तृतीय क्रमांक प्राप्त केला. स्वतः बिगरमानांकित असलेल्या आयुषने स्पर्धेत एकूण पाच फिडे मानांकित खेळाडूंचा पराभव केला. पहिल्यांदाच विभागीय स्पर्धेत सहभागी होत असून देखील आयुषने राज्यस्तरावर धडक मारली आहे. १७ वर्षांखालील वयोगटाच्या मुलींच्या स्पर्धेत रत्नागिरीतील पोदार इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये नववीत शिकणाऱ्या निधी मुळ्ये हिने सहा फेऱ्यांमध्ये साडेचार गुणांसह तृतीय स्थान पटकावले. निधीने संपूर्ण स्पर्धेत अपराजित राहत तीन सामने जिंकले व तीन बरोबरीत सोडवले. पंधरावे मानांकन असलेल्या निधीने स्वतःपेक्षा अधिक फिडे मानांकन असलेल्या अनेक खेळाडूंविरुद्ध चांगली लढत दिली. आयुष व निधी रत्नागिरी येथील बुद्धिबळ प्रशिक्षक चैतन्य भिडे यांच्या मॅजिक स्क्वेअर चेस अॅकॅडमीमध्ये बुद्धिबळाचे शास्त्रशुद्ध प्रशिक्षण घेतात. सातारा येथे १२ ते १४ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या राज्यस्तरीय स्पर्धेत दोघेही रत्नागिरी जिल्ह्याचे विभागातर्फे प्रतिनिधित्व करतील.
