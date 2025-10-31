संगमेश्वर रोड येथील थांब्यासाठी रेल्वे मंत्र्यांशी बोलणार
संगमेश्वर रोड थांब्यासाठी प्रयत्न करणार
खासदार राणे यांचे आश्वासन ; निसर्गरम्य ग्रुपचा पुढाकार
सकाळ वृत्तसेवा
संगमेश्वर, ता. ३१ ः संगमेश्वर रेल्वेस्थानकात एक्स्प्रेस गाड्यांना थांबे द्या, अशी मागणी निसर्गरम्य चिपळूण-संगमेश्वर फेसबुक (रेल्वे) ग्रुपतर्फे देवरूख येथे झालेल्या जनता दरबारात खासदार नारायण राणे यांच्याकडे केली होती. या वेळी केंद्रीय रेल्वेमंत्री यांच्याकडे मागणी करून थांबे मंजूर करून घेतो, असे आश्वासन दिले आहे.
जनता दरबारावेळी संदेश जिमन, सहकारी अशोक मुंडेकर, समन्वयक रूपेश कदम लक्ष्मी नृसिंह मंगल कार्यालय येथे उपस्थित होते. संगमेश्वर रेल्वेस्थानकात दिवसेंदिवस वाढणारी प्रवासीसंख्या बघता ९ अतिरिक्त गाड्यांना थांबा मिळावा म्हणून कोकण रेल्वे प्रशासनाकडे निसर्गरम्य चिपळूण-संगमेश्वर फेसबुक (रेल्वे) ग्रुपने मागणी केली होती. त्या वेळी कोकण रेल्वेचे व्यवस्थापकीय संचालक यांच्या सोबत झालेल्या बैठकीत मागणी केलेल्या ९ गाड्यांपैकी जामनगर, पोरबंदर व मडगाव एक्स्प्रेस या तीन गाड्यांना संगमेश्वर रोड स्थानकात थांबे देण्यास सर्व बाबी अनुकूल असून, तसा प्रस्ताव आम्ही केंद्रीय रेल्वेबोर्डाच्या मंजुरीसाठी पाठवतो, असे सांगितले आणि तसा प्रस्ताव पाठवला.
बैठकीला स्थानिक आमदार शेखर निकमसुद्धा उपस्थित होते आणि त्यांनी सुद्धा आपली शिफारस त्यांच्या पत्राद्वारे केली होती. थांबे मंजुरी हा विषय केंद्रीय रेल्वेबोर्डाच्या अखत्यारित येत असल्याने त्याला स्थानिक खासदारांची शिफारस असणे क्रमप्राप्त असून, त्यांचे रेल्वेमंत्र्यांना शिफारस पत्र लागेल, असे कोकण रेल्वे प्रशासनाने संगितले. त्याप्रमाणे मे २०२५ मध्ये खासदार नारायण राणे यांना भेटून हा विषय त्यांच्यासमोर मांडण्यात आला आणि त्यांनी रेल्वेमंत्र्यांना आपले शिफारसपत्र सुद्धा दिले. पुढील दोन दिवसात रेल्वेमंत्र्यांना भेटून मंजुरी घेतो, असे आश्वासनही दिले; परंतु या गोष्टीला सहा महिने उलटले तरीही या गाड्यांच्या थांब्याना मंजुरी मिळालेली नाही.
