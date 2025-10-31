त्रिपुरारी पौर्णिमा उत्सवासाठी म्हापण सज्ज
म्हापण ः येथील श्री विठ्ठल-रखुमाई मंदिरातील मूर्ती.
त्रिपुरारी पौर्णिमा उत्सवासाठी म्हापण सज्ज
विठ्ठल-रखुमाई मंदिर सजले; आजपासून विविध धार्मिक कार्यक्रम
सकाळ वृत्तसेवा
म्हापण, ता. ३१ ः येथील सर्वाधिक प्रसिद्ध गुढीपाडवा आणि त्रिपुरारी पौर्णिमा हे दोन प्रमुख उत्सव यंदा ४ नोव्हेंबरला साजरा केले जाणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर म्हापण खालचा वाड्यातील संतपरंपरेने स्थापिलेलं श्री विठ्ठल-रखुमाई मंदिर सज्ज झाले आहे.
म्हापण पंचक्रोशी हे गाव आपल्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक परंपरांसाठी ओळखले जाते. येथील लोक आजही जुने रीतिरिवाज आणि श्रद्धा जपून ठेवतात. वर्षभर अनेक सण-उत्सव येथे साजरे होतात. मात्र, दोन प्रमुख उत्सव सर्वाधिक प्रसिद्ध आहेत, ते म्हणजे गुढीपाडवा आणि त्रिपुरारी पौर्णिमा. यंदा त्रिपुरारी पौर्णिमेचा उत्सव ४ नोव्हेंबरला साजरा केला जाणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर म्हापण खालचा वाड्यातील संतपरंपरेने स्थापिलेलं श्री विठ्ठल-रखुमाई मंदिर सज्ज झाले आहे. हे प्राचीन मंदिर संत कान्होबा व संत चेकुबाई यांच्या हस्ते स्थापन झाले असून, समोरच श्री संत कान्होबा यांची संजीवन समाधी आहे. त्यांनी सुरू केलेले सर्व उत्सव आजही श्रद्धेने सुरू आहेत. विशेष म्हणजे, यंदा मंदिराचे नूतनीकरण पूर्ण झाल्यानंतरची ही पहिली कार्तिकी एकादशी असल्याने भक्तांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
कार्यक्रम असे ः १ नोव्हेंबर : सकाळी ‘श्रीं’ची पूजा, रात्री ८ वाजता पुराणवाचन, ९ वाजता चिंतामणी सामंत बुवा (शेळपी) यांचे कीर्तन. २ नोव्हेंबर - कार्तिकी एकादशी : ‘श्रीं’ना अभिषेक, महापूजा, दुपारी आरती. रात्री पुराणवाचन व जगन्नाथ सामंत बुवा (शेळपी) यांचे कीर्तन. नंतर स्थानिक भजने. ३ नोव्हेंबर : रात्री ९ वाजता अनन्या ठाकूर (म्हापण) हिचे कीर्तन. ४ नोव्हेंबर - त्रिपुरारी पौर्णिमा उत्सव-दुपारी आरती व १२.३० वाजता महाप्रसाद. रात्री ९.३० वाजता श्री देवी शांतादुर्गा-श्री देव सिद्धेश्वर यांच्या उत्सवमूर्तींची पालखी श्री देवी शांतादुर्गा मंदिराच्या जामदार खान्यातून निघेल. पालखीच्या मार्गावर पारंपरिक शेण-मातीच्या पणत्या, विद्युत रोषणाई, रांगोळ्या व फटाक्यांची आतषबाजी यांमुळे वातावरण दिमाखदार होईल. मध्यरात्री पालखी श्री विठ्ठल-रखुमाई मंदिरात पोहोचेल. तेथे वेदोक्त पूजा, मखरारोहण, सरस्वती पूजन व ग्रंथवाचन होईल. त्यानंतर पहाटेपर्यंत कीर्तनांची मालिकाच सुरू राहील. विश्वनाथ नाईक बुवा (वेतोरे), जगन्नाथ सामंत (शेळपी) आणि प्रभुकोचरेकर मंडळी (कोचरे) यांचे लळीत. ५ नोव्हेंबर : सकाळी साडेनऊला गोपाळकाला, पारंपरिक खेळ आणि ‘श्रीं’ची ओटी भरणे. दुपारी आरती व गाऱ्हाणे. दुपारी साडेतीनला ‘श्रीं’ची पालखी श्री देवी शांतादुर्गा मंदिराकडे निघेल. सिद्धेश्वर मंदिरात थांबून पूजा होईल. सायंकाळी पुन्हा पालखी श्री देवी शांतादुर्गा मंदिराभोवती तीन प्रदक्षिणा करून दीपोत्सव साजरा केला जाईल. मंदिराभोवती हजारो पणत्या प्रज्वलित केल्या जातील. त्यानंतर पालखी श्री देव सिद्धेश्वर मंदिरात जाऊन पूजा व दीपमालेचे पूजन होईल. पुढे, श्री देव ब्राह्मण मंदिरात तीन प्रदक्षिणा देऊन दीपोत्सव साजरा होईल. रात्री वरच्या वाड्याचा पारंपरिक ‘टिपर’ कार्यक्रम रंगेल. ६ नोव्हेंबर : सकाळी साडेसातला पालखी श्री देवी शांतादुर्गा मंदिरात परतेल. त्यानंतर उत्सवमूर्ती विराजमान करून ओटी भरण्याचा कार्यक्रम पार पडेल. सायंकाळी साडेसहाला उत्सवाची सांगता जामदार खान्यात होईल.
आनंदाचे वातावरण
हा संपूर्ण उत्सव म्हापण पंचक्रोशीत दिवाळीसमान उत्साहात साजरा केला जातो. दूरदूरहून चाकरमानी व माहेरवाशिणी सुटी घेऊन या उत्सवाला आवर्जून हजेरी लावतात, त्यामुळे सर्वत्र आनंदाचे वातावरण आहे.
