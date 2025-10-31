सरकारी कर्मचाऱ्यांची माहिती एका क्लिकवर
सरकारी कर्मचाऱ्यांची माहिती क्लिकवर
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ३१ ः सरकारी कर्मचाऱ्यांना आपली सेवापुस्तिका एका क्लिकवर पाहता येणार आहे. कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या नियुक्तीपासून सेवानिवृत्तीपर्यंतच्या सर्व सेवानोंदी एका क्लिकवर उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी राज्यशासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
महा ई-ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंट सिस्टिम या नव्या प्रणालीअंतर्गत प्रशासकीय विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या भौतिक सेवापुस्तिकांचे डिजिटायझेशन सुरू होत आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व कर्मचाऱ्यांचे नियुक्तीपासून सेवानिवृत्तीपर्यंत सर्व सेवाविषयक व्यवहार एकाच प्रणालीद्वारे एका किल्कवर उपलब्ध होतील. २००७ मध्ये मंत्रालयामध्ये लागलेल्या एका आगीत अनेक कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नोंदवह्या नष्ट झाल्या होत्या. त्यामुळे डिजिटायझेशनचा निर्णय घेण्यात आला. अनेकवेळा निवृत्तीवेतन व निवृत्तीनंतरचा लाभ मिळवण्यात सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना त्रास होतो. त्यामुळे राज्यशासनाने सेवापुस्तिका डिजिटल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ३ नोव्हेंबरला कर्मचाऱ्यांच्या सेवापुस्तिकांचे डिजिटायझेशन केले जात आहे. सर्व नोंदी इलेक्ट्रॉनिक प्रणालीमध्ये भरल्या जाणार आहेत. सरकारी कर्मचाऱ्यांची सेवापुस्तिका डिजिटल केली जाणार आहे.
