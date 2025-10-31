....तर मुलींचे आरोग्य संतुलित राहील
पावस ः जवळच असलेल्या कुर्धे येथील शिबिरामध्ये मार्गदर्शन करताना प्राध्यापिका क्षमा पुनस्कर.
...तर मुलींचे आरोग्य संतुलित राहील
क्षमा पुनस्कर ः कुर्धे येथे एनएसएसचे शिबिर
सकाळ वृत्तसेवा
पावस, ता. ३१ ः सकस आहार, नियमित व्यायाम आणि ध्यानधारणा या त्रिसूत्रीचा अवलंब केल्यास मुली आणि स्त्रिया आपले आरोग्य संतुलित ठेवू शकतात, असे प्रतिपादन प्राध्यापिका क्षमा पुनस्कर यांनी केले.
कुर्धे येथे आयोजित रत्नागिरी एज्युकेशन सोसायटीचे अभ्यंकर-कुलकर्णी कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS)विशेष निवासी श्रमसंस्कार शिबिरात त्या बोलत होत्या. त्यांनी मुलींनी आपल्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्याची काळजी कशी घ्यावी, या विषयावर प्रभावी मार्गदर्शन केले. या कार्यक्रमाचे स्वागत राष्ट्रीय सेवा योजनेचे कार्यक्रम अधिकारी अभिजित भिडे यांनी केले तर कार्यक्रमाचे आभार प्रदर्शन रिद्धी हजारे यांनी मानले. कार्यक्रमाच्या शेवटच्या सत्रात स्वयंसेवकांनी सादर केलेल्या विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांनी वातावरण रंगून गेले. विद्यार्थिनींनी आणि स्वयंसेवकांनी या मेळाव्याचा मनमुराद आनंद घेतला.
