आडेली भरारी महिला संघाला वातानुकूलित प्रवासी व्हॅन

आडेलीः येथे आमदार दीपक केसरकर यांच्या हस्ते व्हॅनचे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी उपस्थित अन्य मान्यवर.
सकाळ वृत्तसेवा
वेंगुर्ले, ता. ३१ः आमदार दीपक केसरकर यांच्या माध्यमातून आणि सिंधुरत्न योजनेअंतर्गत आडेली येथील भरारी महिला प्रभाग संघाला वातानुकूलित प्रवासी व्हॅन प्रदान केली आहे. या व्हॅनचे उद्घाटन आमदार केसरकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत श्रीफळ वाढवून करण्यात आले.
या व्हॅनसाठी शिवसेना तालुकाप्रमुख नितीन मांजरेकर यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. या उपक्रमामुळे भरारी महिला प्रभाग संघाच्या सामाजिक आणि स्वयंसेवी कार्यास मोठी चालना मिळणार आहे. उद्घाटनप्रसंगी तालुकाप्रमुख नितीन मांजरेकर, शहरप्रमुख उमेश येरम, प्रीतम सावंत, समीर काळसेकर, तसेच भरारी महिला प्रभाग संघाच्या वैभवी किशोर पोतदार, श्वेता निमिष चेंदवणकर, स्नेहल संदिप शेडगे, शिल्पा भरत मेस्त्री, धनश्री धनंजय गडेकर, अनिता अरुण धावडे, स्मिता निलेश गावडे, नम्रता विलास बोवलेकर, जान्हवी विक्रांत आईर, उन्नती उदय गावडे, वैभवी विजय गावडे, सुवर्णा सुभाष शेडगे, प्रियांका प्रशांत सावंत, सोनाली अरुण साळगावकर आणि भक्ति भुषण बांबार्डेकर आदी उपस्थित होत्या.
