प्रकल्प म्हणजे विकास नव्हे; नागरिकांचा विश्वास बळकट
प्रकल्प म्हणजे विकास नव्हे;
नागरिकांचा विश्वास बळकट
नीलेश राणे ः कुडाळला भरघोस निधी
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. ३१ ः शहराच्या विकासासाठी आवश्यक सुविधा उभारण्यासाठी आमदार नीलेश राणे यांनी पुढाकार घेतला असून, नगरपंचायतीच्या नूतन इमारती, नळपाणी योजना आणि घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पांचे सादरीकरण त्यांच्या उपस्थितीत पार पडले. या सर्व प्रकल्पांसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे आश्वासन आमदार राणे यांनी दिले. हे प्रकल्प म्हणजे केवळ विकास नाहीत, तर नागरिकांच्या विश्वासाला बळकटी देण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे, असेही आमदार राणे यांनी यावेळी सांगितले.
येथील नगरपंचायतीच्या विविध प्रकल्पांना आमदार राणे यांच्या माध्यमातून आता मूर्त स्वरूप प्राप्त होत आहे. नूतन इमारतीचा आराखडा आणि खर्च याबाबतचे सादरीकरण श्री. राणेंसमोर करण्यात आले. तसेच महत्त्वाकांक्षी नळपाणी योजना आणि कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प या दोन्हींचा आढावा घेतला. नगरपंचायतीच्या अधिकाऱ्यांनी या प्रकल्पांसाठी लागणारा निधी सांगितला असून, तो लवकरच उपलब्ध केला जाईल, असे आमदार राणे यांनी स्पष्ट केले. या सादरीकरणावेळी उपनेते संजय आंग्रे, नगराध्यक्ष प्राजक्ता बांदेकर, गटनेते विलास कुडाळकर, नगरसेवक तथा शहरप्रमुख अभिषेक गावडे, राजीव कुडाळकर, नगरसेविका तथा महिला शहरप्रमुख श्रुती वर्दम, सौ. नयना मांजरेकर, चांदणी कांबळी आदी उपस्थित होते. यापूर्वी आमदार राणे यांनी नगरपंचायतीत आढावा बैठक घेतली होती. त्यामध्ये विविध प्रकल्पांवर सविस्तर चर्चा झाली होती आणि हे प्रकल्प प्रत्यक्षात आणण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न सुरू केले होते. आता त्या प्रयत्नांना मूर्त स्वरूप प्राप्त होत आहे.
