घाडीगांवकर मराठा समाजाचे वार्षिक स्नेहसंमेलन उत्साहात
मुणगे, ता. ३१ ः घाडीगावकर मराठा समाज विकास प्रतिष्ठान, कल्याण संस्थेतर्फे आयोजित वार्षिक स्नेहसंमेलन आचार्य अत्रे नाट्यमंदिर, कल्याण (पश्चिम) येथे उत्साहात झाले. समाजबांधव, भगिनी आणि मित्रपरिवाराच्या उपस्थितीने कार्यक्रमाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला.
या प्रसंगी लोकराजा सुधीर कलिंगण प्रस्तुत श्री कलेश्वर दशावतार नाट्यमंडळ, नेरूर (कुडाळ) यांचा ट्रिकसीन्सयुक्त ‘जय जय रवळनाथ’ हा नाट्यप्रयोग सादर झाला. तसेच प्रमुख अतिथींच्या हस्ते ‘घाडीगावकर समाज दिनदर्शिका २०२६’चे प्रकाशन करण्यात आले. यावेळी ‘घरगुती गणेश सजावट स्पर्धा २०२५’च्या विजेत्यांना नगरसेवक महेश गायकवाड यांच्या हस्ते पारितोषिक देऊन गौरविले. यात अनुक्रमे सुयश घाडी (किंजवडे), संतोष घाडी (कुवळे), संजय आचरेकर (किंजवडे) यांचा समावेश होता. यावेळी नगरसेवक महेश गायकवाड, मठाधिपती गणेश शांताराम घाडीगांवकर (श्री स्वामी समर्थ श्रद्धास्थान, खोटले), सहदेव सीताराम दाभोळकर (उपाध्यक्ष, घाडीगांवकर सहकारी पतपेढी, मुंबई), श्री कलेश्वर दशावतार नाट्यमंडळाचे संचालक सिद्धेश कलिंगण, तसेच कलाकार पप्पू घाडीगांवकर, सचिन घाडीगांवकर आदींचा सत्कार करण्यात आला.
सचिव सोमा भानू घाडीगांवकर यांनी सांगितले की, घाडीगावकर मराठा समाज विकास प्रतिष्ठान गेली १५ वर्षे गुणवंत विद्यार्थ्यांचा गौरव, मोफत वह्यांचे वाटप, सांस्कृतिक कार्यक्रम, हळदी-कुंकू, वधू-वर मेळावे, ज्येष्ठांचा सत्कार आणि सामाजिक सहलींच्या माध्यमातून समाजाला एकत्र बांधून ठेवण्याचे कार्य सातत्याने करत आहे.
