कुडाळकर महाराजांचा आज ओटवणेत पुण्यतिथी उत्सव
ओटवणे, ता. १ ः येथील प. पू. प्रेमानंद स्वामी कुडाळकर महाराज यांच्या १२ व्या पुण्यतिथी उत्सवानिमित्त उद्या (ता. २) महाराजांच्या ओटवणे येथील समाधी मंदिरात विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे.
कुडाळकर महाराज माणगाव येथील दत्त निवासी प.प. श्री टेंबे स्वामी महाराज यांच्या थोर गुरुपरंपरेतील वैद्यराज प.पू. बाबा महाराज मानवतकर महाराज यांचे पट्टशिष्य होते. त्यांच्या पुणे गोखलेनगर येथील श्री दत्त सदनात ५७ वर्षांपासून श्री गुरुचरित्र अखंड पारायण सप्ताह, श्री दत्त जयंती, श्री दत्त याग, गुरुपौर्णिमा आदी कार्यक्रम अखंडपणे सुरू आहेत. उद्या समाधी मंदिरात पहाटे पाचला काकड आरती, सकाळी नऊला सर्व देवतांचे पूजन आणि प.पू. प्रेमानंद स्वामी महाराजांच्या मूर्तीला महाअभिषेक, सकाळी अकराला पिंपरी संत तुकारामनगर येथील श्री गुरुदत्त प्रासादिक भजनी मंडळाचे सुश्राव्य वारकरी सांप्रदायिक भजन, दुपारी बाराला महाआरती, एकला महाप्रसाद, सायंकाळी पाचला वारकरी सांप्रदायिक हरिपाठ, सायंकाळी सातला आरती, रात्री आठला टाव्हरे महाराज (मंचर) यांचे वारकरी सांप्रदायिक कीर्तन होईल. ओटवणे कापईवाडी येथील श्री गणेश प्रासादिक भजनी मंडळाचाही यात सहभाग आहे. भाविकांनी कार्यक्रमांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन प.पू. कुडाळकर महाराज समाधी मंदिर ट्रस्टचे विश्वस्त अॅड. सुरेंद्र माळगावकर, डॉ. अनिकेत कुडाळकर यांनी केले आहे.
