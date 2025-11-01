01776
मेढा-निवती येथे ‘कृषी’कडून
नुकसानग्रस्त शेतीची पाहणी
सकाळ वृत्तसेवा
म्हापण, ता. १ ः वादळामुळे पाऊस अद्याप सिंधुदुर्गात अडकलेलाच आहे. त्यामुळे तालुक्यातील किनारपट्टी भागातील भातशेतीला मोठा फटका बसला आहे. गेले चार ते पाच महिने मेहनत करून पिकलेले भातपीक पावसामुळे आडवे झाले आहे. काही ठिकाणी भाताला कोंब आल्याने शेतकऱ्यांच्या तोंडचा घास हिरावला आहे.
नुकसान झालेल्या पिकाची पाहणी मेढा-निवती सरपंच अवधूत रेगे व कृषी सहायक अधिकारी सूरज परब यांनी प्रत्यक्ष शेतावर जाऊन केली. नुकसानीचा पंचनामा करण्यास सुरुवात केली आहे. शुक्रवारी (ता. ३१) सरपंच रेगे, कृषी सहायक परब यांनी मेढा-निवती भागातील शेतीच्या नुकसानीची पाहणी केली. घरात गोण्यांमध्ये साठवलेले भात सुकवण्यासाठी उन्हाची गरज असताना ढगाळ वातावरणामुळे तेही काळवंडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. जनावरांसाठी मुख्य चारा असलेले गवत मिळण्यासाठी भात झोडपणीनंतर वाफ्यांमध्ये पेंढ्या रचून ठेवण्यात आले आहेत; मात्र हे गवत काळवंडणार असून, ते खाण्यास उपयोगी राहणार नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.