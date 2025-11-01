‘शक्तिपीठ’चा बागायतीलाही धोका
श्रमिक मुक्ती दल : परिषदेत सहभागाचे आवाहन
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. १ ः शक्तिपीठ महामार्गामुळे तळकोकणातील निसर्गाबरोबरच बागायतीही उद्ध्वस्त होण्याची भीती आहे. याचा विरोध करण्यासाठी मंगळवारी (ता. ४) होणाऱ्या शक्तिपीठ महामार्ग विरोधी परिषदेस मोठ्या संख्येने सहभागी व्हा, असे आवाहन श्रमिक मुक्ती दलाचे कॉ. संपत देसाई व सत्यशोधक जन आंदोलनाचे राजेंद्र कांबळे यांनी पत्रकातून केले.
प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की, गेली वीस-पंचवीस वर्षे श्रमिक मुक्ती दल आणि सत्यशोधक जनआंदोलनाच्या नेतृत्वाखालील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात गवळी धनगर, बेरड, कातकरी, धरणग्रस्त, कुणबी मराठा समाजाचे अनेक लढे चालू आहेत. तिलारी, कुर्ली, घोणसरी धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न असो की बेरड, कातकरी, गवळी धनगरांच्या वन जमिनीचा प्रश्न असो, हे सर्व लढे आतापर्यंत आपण सगळ्यांनी नेटाने लढवले आहेत. सावंतवाडी येथे शमशुद्दीन काझी हॉल येथे होणाऱ्या शक्तिपीठ महामार्ग विरोधी परिषदेत या चळवळीतील स्त्री-पुरुषांनी मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन ही परिषद यशस्वी करावी. शेतकऱ्यांच्या जमिनी वन विभागाकडे संरक्षित वने म्हणून वर्ग करण्याच्या विरोधातील लढाई, स्मार्ट मीटर विरोधी संघर्ष, धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा संघर्ष, कातकरी आदिवासींच्या वनहक्काचा संघर्ष ज्या ताकदीने आपण लढवला आहे, त्याच ताकदीने या शक्तिपीठ विरोधी लढ्यात हा प्रश्न आपला सर्वांचा समजून उतरण्याचा निर्णय या सर्व चळवळींनी घेतला आहे. आजरा तालुक्यातून सिंधुदुर्गात येणारा हा ‘शक्तिपीठ’ महामार्ग गेळे, आंबोली ते घारपी, उडेलीतून असनिये, तांबोळी मार्गे डेगवे, बांदा असा प्रस्तावित आहे. या मार्गातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी, आंब्या, फणसाच्या बागांबरोबर इथले पर्यावरण आणि निसर्गही उद्ध्वस्त होणार आहे. खरेतर जैवविविधतेने समृद्ध असलेला हा भाग पर्यावरणीयदृष्ट्या अतिसंवेदनशील बनला आहे. असे असताना इथून शक्तिपीठ महामार्ग करणे म्हणजे पश्चिम घाटाच्या मुळावरच उठणे होय. संपूर्ण कोकणालाच याचा मोठा फटका बसणार आहे. त्यामुळे या लढाईत मोठ्या संख्येने आपण सहभगी झालो पाहिजे. ही लढाई केवळ शेतकऱ्यांची नसून इथल्या पर्यावरणाची आणि इथला निसर्ग पर्यायाने माणूस वाचवण्याची असल्याने या जिल्ह्यातील पर्यावरणप्रेमी, साहित्यिक, कवी, लेखक अशा सर्व बुद्धीजीवींनीही या लढ्यात सहभाग द्यावा, असेही आवाहन केले आहे.
