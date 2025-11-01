मद्यपी चालकाच्या धडकेत दुचाकीस्वार महिला गंभीर
01790
मद्यधुंद मोटारचालकाची
दुचाकीस्वार महिलेला धडक
कोलगावात घटना; वाहतूक ठप्प
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. १ ः कोलगाव येथे एका मद्यधुंद अवस्थेत असलेल्या चालकाने दुचाकीला धडक दिली. यात दुचाकीवरील महिलेला गंभीर दुखापत झाली. आज दुपारी ही घटना घडली. येथून प्रवास करणारे सामाजिक कार्यकर्ते, ज्येष्ठ वकील ॲड. बापू गव्हाणकर यांनी जखमींना मदत केली. आपल्या मोटारीने त्यांनी जखमींना तातडीने उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. दारूच्या नशेत चालकाकडून हा प्रकार घडला. संतप्त स्थानिकांनी संबंधित मोटार जप्त करत पोलिसांना पाचारण केले. या अपघातामुळे दोन्ही बाजूंनी वाहनांच्या मोठ्या रांगा लागल्या होत्या.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.