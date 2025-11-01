भालावलमध्ये आज हरिनाम सप्ताह
भालावलमध्ये आज
हरिनाम सप्ताह
ओटवणे ः भालावल गावचे ग्रामदैवत श्री देवी सातेरी मंदिरात दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीही हरिनाम सप्ताह उद्या (ता. २) होणार आहे. सात प्रहरांच्या या हरिनाम सप्ताहाची सांगता दुसऱ्या दिवशी सोमवारी (ता. ३) दुपारी होणार आहे. यानिमित्त उद्या सकाळी मंदिरात विधिवत हरिनाम सप्ताहाला प्रारंभ झाल्यानंतर भालावल परिसरातील वारकरी भजन मंडळे आपली सेवा श्रीचरणी अर्पण करणार आहेत. हरिनामाचा गजर अखंड सुरू राहणार आहे. या भावभक्तीच्या सोहळ्याला भाविकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थिती राहून कार्यक्रमांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन भालावल देवस्थान मानकरी आणि ग्रामस्थांनी केले आहे.
कार्तिकोत्सवाला
कुवेशीत सुरुवात
राजापूर ः तालुक्यातील कुवेशी येथील प्राचीन श्रीदेव रामेश्वर मंदिरामध्ये पारंपरिक कार्तिकोत्सवाला आजपासून उत्साहात सुरवात झाली. ६ नोव्हेंबरपर्यंत हा सोहळा सुरू राहणार आहे. कार्तिकोत्सवाच्या प्रारंभी आज सकाळी श्रीदेव रामेश्वराची पूजाविधी, देवाची आरती झाल्यानंतर दर्शनासाठी भाविकांची मोठी गर्दी झाली. सायंकाळी धुपारतीनंतर कीर्तन, आरती, पालखीभोवती प्रदक्षिणा आणि मध्यरात्री मंत्रपुष्पांजली तसेच दशावतारी संगीत आदी कार्यक्रम झाले. ३ नोव्हेंबरला तुळशीविवाह आणि ५ ला त्रिपुरारी पौर्णिमादिनी बलिपूजन व नवस-गाऱ्हाणी होणार आहेत. उत्सवाचा समारोप ६ नोव्हेंबरला सकाळी पूजा, दुपारी महाप्रसाद आणि रात्री लिंगायत मंडळींचा पारंपरिक दशावतार प्रयोग होणार आहे.
दापोली येथे
एकता दौड
दापोली ः भारताचे लोहपुरुष म्हणून ओळखले जाणारे सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या १५०व्या जयंतीनिमित्त दापोली पोलिस खात्यातर्फे ‘राष्ट्रीय एकता दिवस’ साजरा करण्यात आला. या औचित्याने रत्नागिरी जिल्हा पोलिसदलातर्फे ‘एकता दौड’चे काढण्यात आली. देशाच्या एकता, अखंडता आणि सुरक्षेसाठी सरदार पटेल यांनी दिलेल्या योगदानाची आठवण ताजी करण्याच्या उद्देशाने हा उपक्रम हाती घेण्यात आला. दापोली पोलिस ठाणे येथून प्रारंभ झालेल्या या दौडचा प्रारंभ पोलिस निरीक्षक महेश तोरस्कर यांच्या हस्ते करण्यात आला. ‘एकता दौड’मध्ये पोलिस अधिकारी, पोलिस अंमलदार, विविध शासकीय कार्यालयांचे अधिकारी-कर्मचारी तसेच स्थानिक मान्यवरांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला.
