कोकण

ज्येष्ठ रंगकर्मी सुहास भोळे यांना
कोकणरत्न पुरस्कार जाहीर
रत्नागिरी, ता. १ : गेली पन्नास वर्षे रंगभूमीची अविरतपणे सेवा करणारे रंगकर्मी कलाकार व जिज्ञासा थिएटर्सचे संस्थापक सुहास भोळे यांना स्वतंत्र कोकण राज्य अभियानातर्फे कोकणरत्न साहित्यिक पुरस्कार जाहीर झाला. पुरस्कार प्रदान सोहळा १३ डिसेंबरला संध्याकाळी ४ वाजता मुंबई मराठी पत्रकार भवनात होणार आहे.
स्वतंत्र कोकण राज्य अभियानातर्फे मुंबईपासून सिंधुदुर्गपर्यंत कोकणातील दीडशे निवडक व्यक्तींना हा पुरस्कार जाहीर केल्याचे अध्यक्ष धनंजय कुसवेकर यांनी सांगितले तसेच अभियानाचे संस्थापक संजय कोकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणे ज्येष्ठ पत्रकार सचिन कळझुनकर उपस्थित राहणार आहेत. भोळे यांना आतापर्यंत हबीब तन्वीर राष्ट्रीय पुरस्कार, मधुकर तोरडमल चतुरस्र रंगकर्मी पुरस्कार, भागोजीशेठ कीर काव्य पुरस्कार, साहित्य कलासाधना पुरस्कार प्राप्त झाला आहे.
लेखन, दिग्दर्शन, अभिनय, प्रकाश, नेपथ्य यांचा त्यांना भरपूर अनुभव आहे. त्यांनी आतापर्यंत ३५ मराठी, हिंदी व इंग्रजी नाटकांचे लेखन केले आहे. ५० कलाकृतींची निर्मिती व दिग्दर्शन केले आहे. तीन मराठी, दोन हिंदी व दोन इंग्रजी भाषेतील कादंबरी लेखन पूर्ण केले आहे. त्यांची आठवी नवीन कादंबरी लवकरच लिहून पूर्ण होईल. त्यांच्या या चतुरस्र कामगिरीबद्दल स्वतंत्र कोकण राज्य अभियानातर्फे पुरस्कार देऊन सन्मानित केले जाणार आहे.

