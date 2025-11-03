कोकणच्या मातीत दिग्गज कलाकार घडले
विशाल भोसले ः चिपळूणमध्ये अभिनय कार्यशाळा
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. ३ ः कोकण ही कलाकारांची खाण आहे. या मातीने मराठी रंगभूमी आणि मराठी चित्रपटसृष्टीला अनेक दिग्गज कलाकार दिले आहेत. ओंकार भोजनेसारखा सशक्त कलाकार चिपळूणने दिला आहे. दिग्दर्शक रोहन मापुस्कर हे कोकणचेच सुपुत्र आहेत. त्यांनी अनेक लहान-मोठ्या कलाकारांना मोठ्या पडद्यावर झळकवले आहे, असे प्रतिपादन चिपळूणचे मुख्याधिकारी विशाल भोसले यांनी केले.
ते अखिल भारतीय नाट्य परिषदेच्या चिपळूण शाखेच्यावतीने इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्रात आयोजित ‘बी यू’ अभिनय कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी बोलत होते. या दोन दिवसीय कार्यशाळेला सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, मुंबई, पुणे आदी ठिकाणांहून नवोदित कलाकारांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. मुख्याधिकारी भोसले म्हणाले, अशा उपक्रमांमधून अनेक कलाकार घडतील, पुढे जातील आणि आपल्या कला प्रवासाला योग्य दिशा मिळेल. नगरपालिकेच्यावतीने अशा कलात्मक उपक्रमांसाठी आवश्यक ते सहकार्य करण्यात येईल.
या कार्यक्रमावेळी नाट्य परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. प्रशांत पटवर्धन उपस्थित होते. यावेळी ‘एप्रिल मे ९९’ या चित्रपटाचे असोसिएट दिग्दर्शक इंद्रजित भोसले आणि उपमुख्याधिकारी मंगेश पेढांबकर उपस्थित होते. याप्रसंगी डॉ. पटवर्धन म्हणाले, या कार्यशाळेतून कोकणातील नवोदित कलाकारांना मोठा फायदा होईल आणि मोठ्या पडद्यावर त्यांची चमक दिसेल. काशिनाथ घाणेकर यांच्यापासून सुरू झालेली कोकणातील अभिनय परंपरा अशीच पुढे चालू राहील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
