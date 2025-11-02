मंजुश्री भागवत, ओंकार आठवले प्रथम
रत्नागिरी - अखिल चित्पावन ब्राह्मण विद्यार्थी सहाय्यक मंडळातर्फे आयोजित जिल्हास्तरीय निबंध आणि वक्तृत्व स्पर्धेतील विजेते आणि मंडळाचे सभासद.
निबंध व वक्तृत्व स्पर्धा; चित्पावन ब्राह्मण संघातर्फे गौरव
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २ः येथील अखिल चित्पावन ब्राह्मण विद्यार्थी सहाय्यक मंडळातर्फे जिल्हास्तरीय निबंध आणि वक्तृत्व स्पर्धेतील विजेत्या स्पर्धकांचा गौरव रत्नागिरीत करण्यात आला. यामध्ये निबंध स्पर्धेत देवरुखच्या मंजुश्री भागवत तर वक्तृत्व स्पर्धेत ओंकार आठवले यांनी प्रथम क्रमांक पटकावला.
अखिल चित्पावन ब्राह्मण विद्यार्थी सहाय्यक मंडळाचे स्पर्धेचे हे तिसरे वर्ष होते. दोन्ही स्पर्धेसाठी जिल्हाभरातून स्पर्धेकांचा चांगला प्रतिसाद लाभला. दोन्ही स्पर्धेसाठी प्रा. जयंत अभ्यंकर आणि प्रा. योगिनी भागवत यांनी परीक्षण केले. यावेळी प्राध्यापक अभ्यंकर यांनी स्पर्धेकांना उपयुक्त मार्गदर्शन केले. तसेच अविनाश काळे यांची स्पर्धा घेण्यासाठीची धडपड आणि प्रयत्न पाहून स्पर्धा कायम सुरु रहाव्या यासाठी प्रा. अभ्यंकर यांनी मंडळाला ५ हजार रुपयांची देणगी दिली. दोन्ही स्पर्धेतील विजेते ओंकार आठवले आणि मंजुश्री भागवत यांनी मनोगत व्यक्त करताना मंडळाच्या उपक्रमाचे कौतुक केले.
हि स्पर्धा यशस्वी करण्यासाठी मंडळाचे कार्याध्यक्ष श्रीनिवास जोशी, कार्यवाह राजेंद्र पटवर्धन, कार्यकारी सदस्य ॲड. अविनाश काळे कार्यालय व्यवस्थापक सुधाकर वैद्य, अक्षय थत्ते, वसतिगृह व्यवस्थापक रविकांत शहाणे, अवंती काळे, अद्वैत काळे यांनी सहाय्य केले.
स्पर्धेचा निकाल
निबंध स्पर्धेचा निकाल अनुक्रमे असा ः सौ. मंजुश्री भागवत (देवरुख), दिपीका पुरुषोत्तम देवरुखकर (गोळप), सुहास तानाजी गेल्ये (संगमेश्वर), वल्लरी विनायक मुकादम (निवळी), ऋद्धी मोहन कुलकर्णी (देवरुख), स्वरूप मिलिंद काणे (कुवारबाव). वक्तृत्व स्पर्धेचा निकाल अनुक्रमे असा ः ओंकार आठवले (रत्नागिरी), ऋद्धी कुलकर्णी (देवरुख), मनस्वी नाटेकर (पाली). स्मार्था कीर (मिरजोळे), जयंत फडके (जांभूळ आड मेर्वी), तपस्या बोरकर (रत्नागिरी).
