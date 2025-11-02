अश्वगंधा लागवड प्रशिक्षण ६ रोजी संगमेश्वरमध्ये
कोकण

अश्वगंधा लागवड प्रशिक्षण ६ रोजी संगमेश्वरमध्ये

Published on

अश्वगंधा लागवड प्रशिक्षण
सहा रोजी संगमेश्वरमध्ये
संगमेश्वर, ता. २ः डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, संगमेश्वर तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय, पंचायत समिती, ॲग्रोस्टार शेतकरी कंपनी यांच्यावतीने अश्वगंधा लागवड प्रशिक्षण शिबिर व कृषी प्रेरणासत्र ६ नोव्हेंबर रोजी सकाळी ११ वाजता संगमेश्वर येथील छत्रपती संभाजी महाराज सभागृहात आयोजित केले आहे. यावेळी कुलगुरू डॉ. संजय भावे शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करणार आहेत.
कोकणातील सुपीक माती, सेंद्रिय परंपरा आणि शास्त्रीय मार्गदर्शन एकत्र आले तर शेतकऱ्यांचा नफा दुप्पट होऊ शकतो याच विषयावर औषधी शेतीतून कोकणातील शेतकऱ्यांना आर्थिक लाभ या विषयांवर तज्ञ मार्गदर्शन करणार आहेत. अश्वगंधा कोकणातील शेतकऱ्यांसाठी सुवर्णपीक आहे. कमी खर्च, कमी पाणी, जास्त नफा, हेक्टरी उत्पन्न ६ ते ८ क्विंटल मिळते. आजचा भाव २५० ते ४५० रूपये प्रति किलो असून हेक्टरी निव्वळ नफा १ लाख ७५ हजार रूपयेपर्यंत मिळू शकतो. उत्पादन हाती येण्याचा कालावधी ५ ते ६ महिने आहे. तसेच उत्पादन थेट कंपनी खरेदी करते. जिवा ऑरगॅनिक कंपनी (कॅनडा) व ॲग्रोस्टार शेतकरी कंपनी देवरुख-संगमेश्वर यांच्या सहकार्याने प्रत्येक शेतकऱ्याचा माल त्या दिवशीच्या बाजारभावाने विकत घेतला जाणार आहे. बियाणे, सर्टिफिकेशन, प्रशिक्षणाचा खर्च कंपनीकडून मोफत केला जाणार आहे. कृषि विभागाकडून ६० हजार ते १ लाख २० हजार रूपये प्रती शेतकरी अनुदान दिले जाणार आहे. पहिल्या १०० शेतकऱ्यांना विनामूल्य कृषि दैनंदिनी व विशेष सवलत दिली जाणार असल्याचे कृषि विभागाकडून सांगण्यात आले.

