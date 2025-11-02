‘ती’ मधून स्वराचे; ‘हुंकार’मधून आत्मस्वराचे दर्शन
प्रा. डॉ. नामदेव गवळी ः तळेरेत प्रकाशन सोहळा उत्साहात
सकाळ वृत्तसेवा
तळेरे, ता. २ ः कवी मंगेश तांबे यांच्या ‘ती’ आणि ‘हुंकार’ या दोन्हीही काव्यसंग्रहाची जातकुळी वेगवेगळ्या असल्या तरीही हे दोन्हीही काव्यसंग्रह महत्वाचे आहेत. ‘ती’ मध्ये कवीचा वेगळा स्वर तर ‘हुंकार’ म्हणजे कवीचा आत्मस्वर असून त्यामधून सभोवतालचा कोलाहल अतिशय चांगल्या पद्धतीने मांडणी केलेली आहे, असे प्रतिपादन मालवणी कवी प्रा. डॉ. नामदेव गवळी यांनी केले.
कवी तांबे यांच्या ‘ती’ आणि ‘हुंकार’ या दोन काव्य संग्रहांचे प्रकाशन श्री. गवळी यांच्या हस्ते आणि तळेरे सरपंच हनुमंत तळेकर यांच्या उपस्थितीत झाले. हा कार्यक्रम (कै.) सुनिल तळेकर सार्वजनिक वाचनालयाने तळेरे येथे झाला. यावेळी (कै.) सुनिल तळेकर चॅरिटेबल ट्रस्टचे उपाध्यक्ष चंद्रकांत तळेकर, (कै.) सुनिल तळेकर सार्वजनिक वाचनालयाचे अध्यक्ष नारायण वळंजू, उपाध्यक्ष शशांक तळेकर, सचिव मिनेश तळेकर, लेखक, कवी, अभिनेते प्रमोद कोयंडे, तळेरे पत्रकार संघाचे अध्यक्ष व साहित्यिक उदय दुदवडकर, सिद्धार्थ तांबे, डॉ. अभिजीत कणसे, सदाशिव पांचाळ आणि कवी मंगेश तांबे आदी उपस्थित होते. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला रंगकर्मी रघुनाथ कदम, ज्येष्ठ नाट्य लेखक गंगाराम गवाणकर यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली.
या कार्यक्रमाचे उद्घाटन डॉ. गवळी यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलनाने आणि श्री. तळेकर यांच्या हस्ते सुनील तळेकर यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून केले. डॉ. गवळी म्हणाले, ‘‘आजचा हा सोहळा म्हणजे सर्जनशीलतेचे प्रतीक आहे. ‘ती’ या काव्यसंग्रहात कवीचे प्रभुत्व दिसते. अतिशय चांगल्या पद्धतीने मांडणी केलेली असून प्रत्येक शब्दाला लय आलेली आहे. त्यामध्ये लय, तंत्र, संगीत सापडते आणि वाचक त्यामध्ये झिरपत जातो.’’
कवी तांबे म्हणाले, ‘‘तंत्रज्ञानामुळे वाचन मागे पडले असले तरीही अशा प्रकारची संधी उपलब्ध करून देण्याचे काम या वाचनालयाने केले आहे.’’ यावेळी लेखक, अभिनेते प्रमोद कोयंडे, नारायण वळंजू यांनी मनोगत व्यक्त केले. ग्रंथपाल साक्षी तळेकर, मदतनीस नेत्रा पावसकर आदी उपस्थित होते. नारायण वळंजू यांनी प्रास्ताविक केले. निकेत पावसकर यांनी सूत्रसंचालन केले. मिनेश तळेकर यांनी आभार मानले.
