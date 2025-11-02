कुडाळचा ‘रामकृष्ण हरी सेवा’ दांडेली भजन स्पर्धेत अव्वल
01968
कुडाळचा ‘रामकृष्ण हरी सेवा’
दांडेली भजन स्पर्धेत अव्वल
सकाळ वृत्तसेवा
आरोंदा, ता. २ ः श्री देव दाडोबा देवस्थान व ग्रामस्थ मंडळ दांडेली आयोजित जिल्हास्तरीय भजन स्पर्धा नुकतीच जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा दांडेली (श्री देव दाडोबा देवस्थान प्रवेशद्वार जवळ) येथे भजन मंडळ व भजन रसिकांच्या उपस्थितीत मोठ्या उत्साहात झाली. स्पर्धेत श्री रामकृष्ण हरी सेवा संघ पाट, कुडाळ (बुवा आशिष सडेकर) संघाने प्रथम क्रमांक मिळविला.
स्पर्धेचा अन्य निकाल असा ः द्वितीय : श्री सद्गुरू प्रासादिक भजन मंडळ अणसुर (बुवा हर्षल मेस्त्री), तृतीय : श्री देव लिंगेश्वर पावणादेवी प्रासादिक भजन मंडळ कणकवली. वैयक्तिक पारितोषिके - उत्कृष्ट हार्मोनियम : बुवा योगेश मेस्त्री. (श्री देव लिंगेश्वर पावणादेवी प्रासादिक भजन मंडळ कणकवली), उत्कृष्ट गायक : बुवा आशिष सडेकर (श्री रामकृष्ण हरी सेवा संघ पाट, कुडाळ), उत्कृष्ट पखवाज:- शुभम गावडे. (श्री रामकृष्ण हरी सेवा संघ पाट, कुडाळ), उत्कृष्ट तबला : ओंकार मेस्त्री (श्री सद्गुरू प्रासादिक भजन मंडळ अणसुर), उत्कृष्ट झांजवादक : सिद्धेश चव्हाण (महापुरुष प्रासादिक भजन मंडळ पिंगुळी), उत्कृष्ट कोरस : श्री सद्गुरू प्रासादिक भजन मंडळ अणसुर, शिस्तबद्ध संघ : सिद्धिविनायक प्रासादिक भजन मंडळ, जानवली. या स्पर्धेचे परीक्षक म्हणून दीप्तेश मेस्त्री व भावेश राणे यांनी काम पाहिले. पाऊस असूनही स्पर्धा यशस्वी करण्यासाठी मंडळाचे कार्यकर्ते, ग्रामस्थांनी मोठी मेहनत घेतली.
