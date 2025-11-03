ओटवणेत अध्यात्म, सेवा, भक्तीचा संगम
कुडाळकर महाराजांची पुण्यतिथी; धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमांची रेलचेल
सकाळ वृत्तसेवा
ओटवणे, ता. ३ ः येथील प्रेमानंद स्वामी कुडाळकर महाराज यांच्या १२ व्या पुण्यतिथी उत्सवाला रविवारी (ता. २) भक्तिमय वातावरणात सुरुवात झाली. महाराजांचे शिष्य आणि भक्तांनी समाधिस्थळाचे दर्शन घेऊन त्यांच्या कृपाशीर्वादाचा लाभ घेतला. या निमित्ताने समाधी मंदिरात विविध धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम झाले.
कुडाळकर महाराज हे माणगाव येथील परिव्राजकाचार्य टेंबे स्वामी महाराज यांच्या गुरुपरंपरेतील वैद्यराज बाबा महाराज मानवतकर महाराज यांचे पट्टशिष्य होते. पुणे येथील गोखलेनगरमधील दत्त सदन येथे ५८ वर्षांपासून गुरुचरित्र अखंड पारायण सप्ताह, दत्त जयंती, दत्तयाग, गुरुपौर्णिमा यांसारखे धार्मिक कार्यक्रम अखंडपणे सुरू आहेत. त्यांनी गुरुकृपेने आयुर्वेदाच्या माध्यमातून हजारो रुग्णांना आरोग्य लाभ मिळवून दिला आणि अनेकांना व्यसनमुक्त करून त्यांच्या कुटुंबांचे कल्याण साधले. महाराजांचा शिष्यवर्ग भारतासह जर्मनी, अमेरिका, युरोप, मॉरिशस आदी परदेशांतही पसरला आहे. समाधी मंदिरात पहाटे पाचला काकड आरती होऊन सकाळी सर्व देवतांचे पूजन केले. त्यानंतर प्रेमानंद स्वामी महाराजांच्या मूर्तीला महाअभिषेक करण्यात आला. पिंपरी (संत तुकारामनगर) येथील गुरुदत्त प्रासादिक भजनी मंडळाकडून अशोक महाराज गुरव, गोरक्षनाथ महाराज टाव्हरे आणि चंद्रकांत महाराज घोडे यांनी सादर केलेल्या सुश्राव्य वारकरी भजनाने भाविक मंत्रमुग्ध झाले. दुपारी महाआरती आणि महाप्रसाद कार्यक्रम झाला. सायंकाळी वारकरी सांप्रदायिक हरिपाठ आणि त्यानंतर टाव्हरे महाराज (मंचर, पुणे) यांच्या कीर्तनाने भाविकांना आध्यात्मिक आनंदाचा अनुभव दिला. पिंपरी येथील गुरुदत्त प्रासादिक भजनी मंडळाच्या उत्कृष्ट संगीतसाथीमुळे या कीर्तनाची रंगत अधिकच वाढली. या प्रसंगी पुणे परिसरातील भक्त उदय महाजन, श्रीकांत ढोले, अजित बनकर, राजेंद्र मिसार, एकनाथ भुजबळ, बाळासाहेब दरेकर, किसन कोंडे, अरुण तळवडेकर, बाळा कर्पे, सुरेश वरेकर आदी उपस्थित होते. प्रेमानंद स्वामी कुडाळकर महाराज समाधी मंदिर ट्रस्टचे विश्वस्त रवींद्र कुडाळकर, अॅड. सुरेंद्र मळगावकर यांनी स्वागत केले.
